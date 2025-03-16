15 GODINA OD TRAGEDIJE: Bol i tuga za Ksenijom Pajčin NE JENJAVA, a njeni prijatelji nakon ovog zločina više NE ŽIVE ISTO!

Pre petnaest godina na današnji dan u večernjim satima, Kseniju Pajčin ubio je njen tadašnji dečko Filip Kapisoda, pa kasnije izvršio samoubistvo.

Za nekoga je to dug period, ali za njenu porodicu i prijatelje tragedija kao da se juče dogodila. Prošle su godine od ubistva, ali bol je još jaka. Tuga ne prestaje, praznina koja je napravljena s njenom nasilnom smrću se ne popunjava. Ksenijini najbliži kao i svake godine idu do njene večne kuće na Novo groblje.

Pevačicina majka Ljubica Kostić i dalje ne želi da komunicira s medijima, ali je i danas u kontaktu s prijateljima pokojne ćerke.

Jedan od onih koji Kseniju ne zaboravlja je njen kum, stilista Bane Dević, koji kaže da njemu godine koje prolaze bez Pajčinove ništa ne znače, ne broji ih, samo oseća prazninu.

- Kako godine prolaze, ta praznina se ne popunjava. Nedostaje mi. To mi je bio najbolji prijatelj kog sam ikad imao. Tragedija je odnela i deo mene, jer sam se promenio. Ne izlazim više u grad, sve je nekako drugačije - kaže Bane.

I pevačicin prijatelj, imitator Goran Stojićević Karamela, ne zaboravlja svoju tragično preminulu drugaricu. On priznaje da svake godine u ovo vreme oseća neverovatnu nervozu i dodaje da ni on nema isti društveni život koji je vodio ranije, dok je Ksenija bila živa.

Autor: Nikola Žugić