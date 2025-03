PITAM SE GDE LI SI SREĆICE MOJA: Bolna objava rođaka Ksenije Pajčin! Prvi put isplivale fotografije iz detinjstva pevačice, a on se ne miri s gubitkom

Ksenija Pajčin pre 15 godina tragično je nastradala kada ju je ubio njen dečko manakene Filip Kapisoda, a potom i sebi presudio.

Njena familija od tog dana nikada se nije oglašavala, ali njen ujak Nikola Kostić ne da zaboravu njegovu sestričinu pa je danas na godišnjicu od smrti pevačice objavio niz fotografija s njom. Na slikama se može videti kako je Ksenija izgledala kao mala i da je obožavala svog ujaka. Ovu objavu pratio je i dirljiv opis.

- Život se bolim kiti, nebo je poslednja želja tvoja. Plašljivi koraci i kajanjem bojani, pitam se gde li si srećice moja - napisao je rođak Pajčinove.

Podsetimo, njen ujak je jedini član porodice koji se oglasio nakon smrti pevačice, a sa medijima je i podelio utiske o prvum susretu s ocem dečka i ubice Ksenije Pajčin.

– Koliko je nas Filip zavio u crno, toliko je i njih. Niko te ljude ne krivi. Ne mogu da kažem ni to da se nisu udostojili da kontaktiraju sa nama sve ove godine. Ljudima je teško i potpuno ih razumem. Nisu želeli da nas povrede, zbog toga je prošlo nešto više vremena. Ne daj Bože da je neko u njihovoj koži, a ne samo u našoj. Uopšte ih ne osuđujem ni za šta. Znam kako se osećaju. Otišao sam u Podgoricu i video se s njim. Nije nam bilo prijatno. Štaviše, ja sam bio u boljoj poziciji od njega jer sam se pripremio za to. U jednom trenutku sam odustao, pa sam ga opet naknadno zvao. Videli smo se na nekom petom mestu, van grada u nekom restoranu, kako nas niko ne bi video jer nas obojicu znaju. Njemu je bilo mnogo teže.

Kostić ima razumevanja za Momira Kapisodu. I on je imao obzira i izbegavao slučajne susrete sa njim.

– Govorio mi je: „Kad si ti u gradu, ja ne izlazim u grad, ne zbog toga što se plašim, nego da ne bude neprijatno i nama, i našim zajedničkim prijateljima.“ Svima je lakše otkako smo se videli. Filipov otac mi je na kraju rekao: “Od kada se to desilo nijednom nisam otišao u Beograd. Ali, ako odem, prvo ću otići Kseniji na grob.“ Stvarno je veliki čovek, svaka mu čast. Dobro se poneo – pričao je on.

On je zatim otkrio i kako je njegova sestra reagovala na njegov susret sa Kapisodom.

– Kada sam se vratio u Beograd, Ljubica nije ništa znala. Nisam želeo ništa da joj pričam telefonom, već kad se vidimo. Samo me je zagrlila, poljubila me i rekla: „Znala sam“. Nije bila ni za to, a ni protiv toga.

Autor: Nikola Žugić