DANAS NEDOSTAJU REČI ZA SVE NAS: Oglasio se Boki 13 nakon požara koji je PROGUTAO preko 50 života, ne dolazi sebi od TUGE!

Poznati makedonski šoumen, Bojan Jovanovski, Boki 13 oglasio se nakon požara koji je u Severnoj Makedoniji progutao preko 50 života.

Sumnja se da je više od 50 osoba nastradalo u požaru koji je izbio u diskoteci "Puls" oko 3 časova jutros u gradu Kočani u Severnoj Makedoniji, prenose makedonski mediji.

Sada se u emisiji "Premijera Vikend - Specijal" uključio poznati makedonski šoumen, Bojan Jovanovski, Boki 13, koji nije krio koliko ga je ova tragedija pogodila.

- Nije dobar dan za nas i našu zemlju, nemam adekvatne reči da opišem kako se svi osećamo danas...Ono što sam mogao da primetim je da danas nedostaju reči za sve nas. Kada sam se probudio oko osam sati ujutru, pročitao sam ovu vest i bukvalno sam zanemeo. Kada sam video da su to deca, mladi ljudi, ali bez obzira na godine, to su ljudska bića! 50 nastradalih i 150 povređenih, to je velika tragedija. U ovom momentu je najbitnije da sačuvamo zdrav razum i dostojanstvo i da damo svoj doprinos, da pomognemo svim porodicama i stradalih i onima koji se bore za život - rekao je Boki 13, te je dodao:

Znam da je pevačka grupa koja je nastupala, povređeni su i pevači. Izražavam najdublje saučešće svim porodicama i nastradalih i onih koji se bore za svoj život...Ja stvarno ne znam ništa vezano za te diskoteke, nikada nisam bio u toj diskoteci, ne znam ni gde se nalazi. Jedino što sam video, video sam snimak kako je počeo požar i video sam da je glavni uzrok priotehničko sredstvo koje je pratilo program. Sve bih ostavio na nadležnim organima da utvrde to i da urade istragu i da odgovorni odgovaraju adekvatno, u skladu sa Zakonom - rekao je šoumen.

Boki 13 otkrio je i kako je on, s obzirom da se o njegovom zdravstvenom stanju

- Ja sam u stanju koje nalaže svakodnevnu terapiju i s tim ću da se borim, pretpostavljam, celog života. Sve ove godine torture iza mene, jedino me je održala moja psiha - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić