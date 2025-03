MAKEDONSKI PEVAČ PLAČE OD RANE ZORE! Ostao bez reči zbog tragedije u Kočanima: Nemoćan sam i tužan

On je poznavao muzičare koji su tu noć nastupali.

Daniel Kajmakoski pobednik jednog našeg muziškog takmčenja teško je podneo tragediju koja je zadesila njegovu zemlju gde je najmanje 50 mladih je nastradalo, a više od 150 ih je povređeno u nezapamćenoj tragediji koja je noćas pogodila Kočane u Severnoj Makedoniji kada je izbio požar na koncertu u diskoteci u kojoj je bilo 1.500 ljudi.

- Uprvo i mi pevači želimo da saznamo tačno šta se dogodilo. Ovakve stvari su veoma opasne. Ko reguliše takve stvari i ko je odgovoran, to je veoma važno da se sada zna. Treba sve proveriti, naročito da li je pirotehničar bio prisutan. Da li je on angažovan od strane benda ili izvan kluba i najvažnije da li takva osoba uopšte postoji. Zadatak svakog pirotehničara jeste da iskontroliše objekat gde je postavlja i da obezbedi da sve bude u skladu sa propisima, a najviše bezbedno. Sve su to pravila. Ako to nisu uspeli da zakonski sporvede, onda su oni krivi i odgovorni, ali da li je lično pirotehničar, klub ili neko treći ne znam, ne mogu da kažem, naročito ne u ovom treutku dok se slučaj ispituje. Srce mi nije na mestu, sve ovo što se dešava na celom svetu ove nesreće gde gubimo ljude, nedužne-kaže pevač.

On je poznavao muzičare koji su tu noć nastupali:

- Još uvek ne znam da li je neko koga ja lično poznajem životno ugrožen ili nastradao, ali ja kao makedonska javna ličnost znam bend i jako mi je žao zbog njih. Oni su super ljudi, umetnici, i za njih mi jako jako žao, a najviše za ljude i porodice poginulih. Moj spokoj i mir svima želim i šaljem, oni koji su povređeni da se oprave. Moram da zovem ljude da vidim šta se desilo. Jesam nastupao u Kočanima, ali ne znam da li sam u tom klubu. Možda je to i novi klub, ali sam čuo da je veliki kapacitet i imao sam ponude, ali ne zanm da li sam nastupao baš tu- istakao je Kajmakoski.

Daniel kaže da je njegova zemlja zavijena u crno:

- Sigurno da će naredni period da bude ružan za sve nas. Mladi životi su ugašeni, nema ništa vrednije od toga i toliko mi je krivo, posebno što je to povezano sa muzikom. Saosećam, a nemoćan sam i tužan, u svakom smislu bol je velika. Tu smo uz ljude i da im podelimo saučešće, to je minimlno šta može da se uradi. Da se obavezno kazne krivci, to bi trebalo da bude prioritet da se ne bi ponovila ovakva tragedija- zaključuje on.

