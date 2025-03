VERUJE U MAGIJU: Sanja Marinković progovorila o premijeri predstave Pepeljuga, pa otkrila da li je neki PRINC osvojio njeno srce: Postoji neko...

Stavila sve karte na sto!

Jedna od najcenjenijih voditeljki na našim prostorima, Sanja Marinković, nedavno je postala PR pozorišta ''Odeon'', te je marljivo radila i pomagala talentovanim glumcima. Ona je reporteru emisije ''Premijera vikend specijal'', Nemanji Vujičiću otkrila šta očekuje premijere predstave ''Pepeljuga'', koja je zakazana za večeras u 21h.

Da li imaš svoje posebne cipelice, jer je večeras premijera predstave ''Pepeljuga?''

- Cipelica s male mature, tada sam prva obula štiklice. Onda nakon srednje škole. Potpetice kojima sam šetala ulicama Londona. Štiklice u kojima sam vodila jutarnji programu. One koje sam nosila kada sam se udala, ali one u kojima sam se razvela. Meni je najvažnije zapravo da radim stvari koje volim kad sam bosa. Gledam zalaske Sunca bosa, što je moja omiljena stvar. Ima jedan kompliment koji sam dobika od jednog bivšeg partnera, a to je da sam ''čarobna''. Vlasnik televizije ''Pink'', Željko Mitrović je rekao da je predstava ''Pepeljuga'' isto tako čarobna, a ja smatram da je ta reč, veoma posebna. Pozivam sve da pogledaju ovu predstavu, jer sam sugurna da će shvatiti njenu vrednost.

Večeras se očekuje velika posvećenost, šta ti očekuješ?

- Naša ''Pepeljuga'' nije kao ona koju svi očekuju. Ona radi na sebi, ne dopušta da joj se princ udvara.

Da li je istina da si zaljubljenija nego ikad?

- Uvek imam nekog zbog koga mi srce brže kuca. Postoji neko zbog koga mi uvek oči sijaju. Postoji, to je dovoljno.

Proslavila si nedavno svoj rođendan, kako si se provela?

- Imala sam veoma tešku godinu, nisam želela da slavim rođendan, ali su moji prijatelji insistirali da proslavim rođendan, jer bi to moji roditelji želeli da su živi. Bilo je magično.

Autor: S.Z.