OVO JE UŽASNA I OGROMNA BOL: Katarina Grujić potresena zbog tragedije u Kočanima, progovorila i o Saši Popoviću, a evo šta kaže o trudnoći

Otvorila dušu!

Pevačica Katarina Grujić bila je današnja sagovornica Nemanji Vujičiću u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''. Tom prilikom, Kaća je govorila o tragediji u Makedoniji, smrti Saše Popovića, ali i svojoj porodici i planovima za budućnost.

- Ja sam se udala jednom i nikad više. Sanjam da imam čoveka s kojim ću da ostarim, ja smatram da sam našla baš dobrog i normalnog čoveka. Možda nekom izgledam kao veštica i kao teška, ali svi koji me znaju znaju da sam emotivna i pravična - otkrila je Katarina i progovorila o požaru u Kočanima.

- Poslednjih mesec dana smo skoro svaki vikend bili u Makedoniji. To su divni ljudi i ovim putem želim da izjavim najiskrenije saučešće. Ovo je užasna i ogromna bol. Čula sam da su preminuli članovi benda, ne mogu da zamislim kako se ljudi osećaju, strašno. Neko je loše vreme došlo i užasne stvari se dešavaju. Ogromna tragedija, to je divan narod, divni ljudi... - kaže pevačica, a onda progovorilao smrti Popovića.

- Šokirana sam bila, svi smo očekivali da će se izvući, da će to proći i da će on da živi. Samo tu nije bitku dobio, u svakoj drugoj je pobedio. Mogao si da ga pozoveš u svako doba dana ili noći... Da njega nije bilo ne bi bilo ni Zvezda Granda. Ja sve i dalje mislim da je on tu i da je i dalje živ - poručuje pevačica, a o proširenju porodice kaže:

- Marko i ja želimo da Katja dobije batu ili sestru. Ja bih htela batu, ali Katja bi seku. Nisam trudna, možda sam samo malo debela. Za sada nisam, ali lepe vesti ne treba kriti. Katja je tatina devojčica, tatina princeza... Sve razume, sve zna, peva i skače. Hoće da bude pevačica kao mama. Što da ne bude pevačica, ima majku koja će da je usmeri na pravi put...

Autor: M.K.