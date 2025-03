KAROLINA GOČEVA OČAJNA! Ne može da dođe sebi zbog smrti članice DNK benda: Moja najdraža sestro...

Profesor klavira na Fakultetu muzičke umetnosti, Sara Projkovska, koja je bila prateći vokal u grupi "DNK", izgubila je život u požaru u diskoteci u Kočanima, potvrdili su sa Fakulteta muzičke umetnosti.

Pevačica Karolina Gočeva sada se oprostila od Sare.

"Moja Sarke, moja najdraža sestro, do poslednjeg trenutka nisam želela da verujem, do poslednjeg sam se nadala da je to neka greška... toliko uspomena, pevanja, radosti, Evrovizije, koncerata, suza, žurki... toliko godina je prošlo... ti i Ana ste tako veliki deo mog života... još se nadam da je danas samo ružan san... toliko ćeš mi nedostajati moja Sarke" - napisala je pevačica.

Ko je bila Sara Projkovska

Projkovska je bila samohrana majka dvoje dece, prenosi portal "Sakam da kažam".Tokom karijere, pevala je prateće vokale gotovo svim pop pevačima u Makedoniji. Njen bivši suprug, džez trubač i profesor trube, Aleksandar Nikolovski, preminuo je 2021. godine u 48. godini života.

Da podsetimo, među žrtvama je veliki broj muzičara koji je kobne noći zabavljao masu, a kako su nadležni organi radili svoj posao, tako su se brzo širile i informacije o identitetu osoba.

Naime, Gradonačelnik Strumice Kostadin Kostadinov saopštio je prvo danas da je među poginulima u požaru u Kočanima i član muzičkog sastava DNK. Gorgije Gorgijev, a potom se saznalo da su stadale i njegove kolege Filip Stevanovski, a potom i Andrej Gorgieski.

