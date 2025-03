U novoj epizodi podkasta "Na liniji života" portala Pink.rs, voditelj Nemanje Vujičića ugostio je pevača Slobu Radanovića.

Sloba je govorio o počecima svoje pevačke karijere. On je otkrio da je počeo da peva u lokalnom klubu u Zrenjeninu, te da se zbog toga prijavio za Pinkove zvezde.

- Ja sam voleo da pevam teže pesme, žiri je video da ja imam taj talenat. Nisam pobedio tada u takmičenju, bio sam treći, ali sam pobedio u nekoj životnoj bici - rekao je Sloba pa je otkrio šta bi promenio kod sebe:

- Ja sam menja dva prevoza gradska kada sam došao u Beograd da bih išao da radim, a pevao sam u Rakovici dok sam živeo na Dorćolu. Ja sam sve radio da bi me ljudi čuli, hteo sam neki bend, ali sve se promenilo u Pinkovim zvezdama, ta prva sezona je bila gledana, a kada je bila moja prva emisija, ja sam imao saobraćajnu nezgodu, lik me je udario od nazad, a ja sam se probudio u kolima hitne pomoći. Ljudi su znali da sam ja doživeo nezgodu, a u tom momentu ja na televiziji pevam, moj telefon se tada upalio od poruka silnih, a majka nije mogla da me dobije, iskreno to me je najviše plašilo. Srećnom dobro sam prošao, a nadam se da taj lik što me je uradio tada, da ne pije više.

Autor: N.B.