Oženio se pobednik Zvezda Granda: Nakon razvoda ponovo stao na ludi kamen, a trudna mlada blista u venčanici (FOTO)

Aleksa Perović, nekadašnji pobednik takmičenja "Zvezde Granda" po drugi put je stao na ludi kamen. On je rekao sudbonosno "da" izabranici Isidori, a snimci sa intimnog veselja pojavili su se na Instagramu.

Aleksa je ranije bio u braku sa Milicom, sa kojom ima dve ćerke.

On čeka treće dete, Isidora je u drugom stanju, a da je trudnoća poodmakla vidljivo je na snimcima sa svadbe. Ona je nosila usku belu haljinu. Aleksa je u nekolikonavrata i zapevao svojoj supruzi.

Inače, Perović se prvi put oženio mlad, a razvod je usledio nekoliko gpdina kasnije. Sa bivšom suprugom je ostao u dobrim odnosima. On je tek nedavno govorio o svom razvodu, koji je sve iznenadio jer su on i Milica važili za izuzetno skladan par.

- "Ako su se oni razveli, šta mi ostali da očekujemo“ je bio jedan od najčešćih komentara. Iskreno, nemam pravi odgovor na sve to. Moj jedini odgovor je da smo Milica i ja stvarno ostali prijatelji i prosto nekada je dobro uraditi te stvari, koliko god one bile u protivrečju sa ljudima i običajima. U tim situacijama su deca na prvom mestu i meni je to prva i jedina stvar o kojoj sam razmišljao. Sve bih posavetovao da prvo razmišljaju o tome u toj situaciji - rekao je Aleksa i dodao:

- Posle toga idu neke malo teže odluke, ali kada sve to prođe tu samo tehničke stvari. Sve u svemu najbitnije je zaključiti kako je kome u tom odnosu.

Na pitanje sa kakvim se sve komentarima susretao nakon razvoda, Perović je odgovorio:

- Bilo je svega, ali najčešće da niko neće uspeti ako mi nismo. Pisali su da je sve to bilo lažno, da je to farsa, jer mene od početka prate komentari da mi je brak paravan. To su dečije bolesti i sad mi je to smešno što govore. Mi smo se razveli i posle par meseci smo odlučili da obavestimo javnost i zajedno objavimo to na društvenim mrežama, mislili smo da je bezbolnije tako.

Autor: N.B.