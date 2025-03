CECA JE OVU PESMU POSVETILA SVOJOJ DECI: Nikad je nije otpevala uživo i to zbog jednog razoga

Pesmu joj je napisala Marina Tucaković!

Svetlana Ceca Ražnatović jednu pesmu posvetila je svojoj deci Anastasiji i Veljku. U pitanju je numera "Neću dugo", koju je snimila 2004. godine.

- To je pesma koju je Marina Tucaković napisala za mene, a ja sam je posvetila svojoj deci, ali je nikada nisam zapevala osim na CD-u. Publika na koncertima voli da čuje malo brže pesme, pa zato ovu nikada nisam uživo otpevala - izjavila je Ceca svojevremeno za medije.

Podsetimo, pevačica je kao mlada ušla u roditeljske vode.

- Još sa 23 godine sam dobila Veljka, pa Anastasiju sa 25. Potpuno sam ih drugačije razumela i to sve ima svoje prednosti i mane - započela je Ceca.

Majčinstvo u mladim godinama pružilo joj je određene prednosti u odnosu na svoju decu.

- Nekako sam ih lakše razumevala kroz odrastanje, bolje sam razumela njihov pubertet, želje i potrebe - dodala je pevačica.



Tekst pesme "Neću dugo"

Kupi mi kartu u jednom smeru Al' uvek imaj u ljubav veru Ne zatvaraj za mnom ni srce, ni vrata Poželi mi sreću i ništa drugo Ne plači za mnom ne idi, neću dugo A ako me vetar života odnese Gde nesrećni stoje, svi jedno uz drugo Čekaj me i pati, samo ne, nemoj dugo U kofer stavi par svojih stvari Da ih sa mojim sudbina spari Ne zatvaraj za mnom ni srce, ni vrata Poželi mi sreću i ništa drugo Ne plači za mnom ne idi, neću dugo A ako me vetar života odnese Gde nesrećni stoje, svi jedno uz drugo Čekaj me i pati, samo ne, nemoj dugo (A kada te vrati trenutak krivice) (A hladan ti vetar šiba u lice) Grli me i ljubi, moja tugo Nisi dugo (Tad spustićeš glavu na ranjene grudi) (I pitaćeš srce da l' prašta il' sudi) I plakaću ko kiša, moja tugo Nisam dugo