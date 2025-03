Bila je prava bomba, zavodila je ozbiljne frajere pa nestala bez traga: Evo gde je danas Marina Perazić

Marina Perazić o muzici, ulasku u rijaliti i povlačenju sa javne scene.

Marina Perazić je bila se*s simbol osamdesetih i jedna od najpopularnijih ličnosti muzike iz tog vremena. Bila je član grupe "Denis i Denis" zajedno sa Davorom Toljom.

Nakon raspada grupe nastavila je da se bavi muzikom, a zati otišla u Njujork gde je osnovala porodicu. Nakon toga živela je u rodnoj Rijeci, Beogradu i Novom Sadu. Gledali smo je i u rijalitiju, a već neko vreme je nema u javnosti.

Marina je za domaće medije pričala o muzičkim počecima, svojim ćerkama, životu u Hrvatskoj i povratku na scenu krzo regionalnu turneju.

Nakon razlaza sa grupom imali ste uspeha u samostalnoj karijeri, a onda ste odlučili da odete u Ameriku. Zašto?

- Slažem se da je moja solo karijera nakon prekida suradnje s Davorom bila vrlo uspešna. Godine 1987. sam snimila solo album na kom su, svima i danas poznati 'Kolačići', ali rad s drugim producentom, te koncerti i putovanja bez mojih prijatelja, u čijem sam se društvu osećala zaštićeno, postali su mnogo manje opušteni nego ranije. Pritom, moja popularnost je dosegla nivo nepodnošljivosti. Izgubila sam privatnost, koja mi i danas mnogo znači, tako da sam se bez puno razmišljanja 1988. pridružila mom partneru koji je par meseci ranije otišao u Njujork i potpuno se neplanski zaljubila u Njujork, gde sam se zadržala 8 i po godina. - odgovorila je Marina.

Da li ste u kontaktu sa Davorom i Edijim? Svojevremeno se pisalo o povratku grupe na scenu?

- Poslednjih šest godina, otkad ponovo živim u Rijeci, nastupam s Davorom Toljom na matrice, jer je ekonomski isplativo, a publika i dalje savršeno reaguje na Davorovu muziku i moj 'performans'! S Edijem smo ostali u dobrom, prijateljskom odnosu. Pre 11 godina oformili smo bend, koji se nije pokazao financijski isplativ zbog velikog broja članova. S obzirom da je, sledeće godine 40 godina od izlaska našeg prvog albuma, voleli bismo ponovo da okupimo bend i odradimo desetak koncerata, bar u prestonicama u regionu. Problem je, što smo u našim godinama (66 i 65) prilično komotni, imamo dovoljno gigova s ovom jednostavnom postavkom, tako da se nadam da ćemo ipak uspeti da izađemo iz zone komfora i odradimo neku mini turneju - završila je Marina.

Po povratku iz inostranstva muzika vam je bila u drugom planu. Zbog čega?

- Ne bi se složila sa tvrdnjom da mi je po povratku iz Njujorka muzička karijera bila u drugom planu, čak štaviše, imala sam sreće da sam u prvih nekoliko meseci po povratku, zahvaljujući poverenju koje mi je ukazao Željko Mitrović, kao prvi potpisnik za novu izdavačku kuću, potpisala ugovor sa City records-om pa je album 'Ista kao more' izašao u proljeće 1998. godine, samo godinu i tri meseca nakon povratka iz Njujorka. Nažalost, samo nekoliko meseci kasnije desilo se bombardovanje, tako da sam bila prisiljena da se ćerkama odem kod tate u Rijeku, gde smo nastavile da živimo narednih 12 godina. Karijera je ostala u Srbiji, a mi smo živele u Hrvatskoj. Često sam putovala na relaciji Rijeka - Beograd, ali bilo je jako teško uskladiti karijeru i roditeljstvo, koje je meni bilo važnije od svega ostalog - odgovorila je.

Još se priča o vašem učešću u rijaliti Farma. Na primer nedavno je izašao tekst da ste bili najplaćeniji učesnik i da ste zaradjivali 1.500 evra nedeljno. Da li ste učešćem u rijalitiju rešili tadašnje finasijske probleme?

- Priča o učešću u rialitijima se smisaono nastavlja na prethodnu priču o mom odnosu prema roditeljstvu. S vremenom postajalo mi je sve teže ostavljati ćerke s mojim tatom u Rijeci da bi odražavala karijeru, tako da sam se u nekom trenutku dovela u vrlo nezavidnu financijsku situaciju pa sam iz tog razloga morala prihvatiti učešće na Farmi, iako se to u potpunosti kosilo s mojom ličnošću i svjetonazorima. U načelu, ugovorom nam je zabranjeno da, dok smo u rijalitiju pričamo o honorarima, ali na kraju priča uvek negde procuri, tako da, koliko ja znam, ostali učesnici nisu dobijali ni približno tih 1.500 evra nedeljno kao što sam dobila za oba učešća, na 1. i na 7. Farmi na kojoj sam provela, od samog početka do kraja, puna 4 i po meseca. Naravno ne svojom voljom, nego zato što, kao što to verovatno već svi znaju, kad jednom uđeš, ne možeš izaći kad ti hoćeš, koliko god ti bilo neprijatno. Zarada je bila poprilična, ali nažalost, jedan period po izlasku ja nisam bila funkcionalna. Nisam imala nikakvu želju da nešto stvaram, ni da imam koncerte. Jedino što me veselilo je da provodim vreme s mojom ćerkom i s psom, da posećujem tatu u Rijeci, te da se što bezbrižnije družim s dragim ljudima kako bi mi zacelile emocionalne rane koje sam dobila učeščem u rijalitiju. Na kraju, morala sam da potražim pomoć psihologa i više terapeuta, koji primjenju različite tehnike, kako bi se oslobodila trauma. S druge strane, volim taj rad na sebi, tako da je u konačnici Farma bila jedno značajno životno iskustvo, koje mi je pomoglo da upoznam sebe u situacijama koje sam ranije uspešno izbegavala. Imala sam utisak da sam do tada živela pod staklenim zvonom. Ujedno, činjenica da sam ostavila dobar utisak na gledaoce uprkos užasnim pritiscima i zlostavljanju, koje sam doživljavala na dnevnoj bazi naočigled milionaa gledateoca, mi je na neki način pomogla da prihvatim da je Farma bila jednom vrlo korisno životno iskustvo - ispričala je.

Jedno vreme ste ziveli u Novom Sadu gde ste uspesno bavili zumbom. Da li se i dalje bar iz hobija bavite time?

- Trener zumbe postala sam u 52. godini života, u fazi kada sam se 'dovodila u red' nakon prve Farme. Da bi opstala, jela sam sve ono što inače gotovo ne koristim, belo brašno, meso i mesne proizvode, premalo voća i povrća. Na toj Farmi 1. su nas dobro hranili, za razliku od sedme sezone kad smo više gladovali neko bili siti. Pet godina vodila sam u Novom Sadu vrlo intezivne kardio treninge, pet do sedam puta nedeljno, što je izuzetno naporno i za puno mlađu osobu. Kad sam konačno prestala da nanosim sebi bol, odlučila sam da ću od tada nadalje praktikovati samo jogu umerenog intenziteta - odgovorila je Marina.

Iz Novog Sada ste se vratili u rodnu Rijeku. Planirate li da se zadržati tu ili nije kraj vašim selidbama?

- U Rijeku sam se vratila pre šest godina, u trenutku kad sam bila potrebna mom tati s obzirom da je bio u godina kad više nije mogao sam da vodi brigu o sebi. Usledile su tri vrlo teške godine, dok sam ga nemoćno posmatrala kako iz dana u dan sve više kopni. Otišao je u svojoj 89. godini života, kako se kaže 'lepa starost', ali bez obzira koliko godina imali, gubitak roditelja je ogroman trauma, a proces žaljenja je dugotrajan i težak. Iako su prošle već već godine otkad nas je moj tata napustio, ponekad nisam sigurna da li je moja 'inertnost' posledica traume ili sam jednostavno došla u godine kad mi puno više prija život u nižoj brzini, sa što manje postavljenih ciljeva i izazova. Rijeka je moja prirodna sredina, tu sam odrasla i izgradila temelje svoje ličnosti. Lep grad, bez previše uzbuđenja, ali na moru. Život na moru je po meni, privilegija. Mene more i sunce regeneriše. Za sada sam tu jer mi prija - odgovorila je.

Koji deo zivota biste voleli da se nije desio, a u koji deo biste se rado vratili?

- Davno sam naučila da ne smemo živeti u prošlosti, jer ćemo time sebe onemogućiti da napredujemo. Za mene je sve što mi se dešavalo u prošlosti neprocenjivo iskustvo iz kog sam mnogo naučila i postala ovo što jesam! U načelu 'ne plačem za prolivenim mlekom', nije nimalo lako, ali prihvatam novonastale okolnosti, kakve god da su i tražim novo rešenje. Idem dalje! Čvrsto stojim iza svih odluka koje sam donela jer su sve bile u skladu sa mojim tadašnjim emocijama i svetonazorima. Mirna sam jer sam u svakom trenutku ostala dosledna sebi. Koliko god neko iskustvo bilo "teško", dešava se s razlogom. Smisao života je samo jedan, a to je rad na evoluciji duše, koja se razvija kroz razne situacije, lekcije koje savladavamo ili ne. Ali ukoliko ne uspemo iz prve, moraćemo se kad tad s njima ponovo suočiti, sve dok god ne naučimo lekciju - zaključila je Marina.

Da li planirate uskoro u Beograd? Ranije kada ste imali nastupe ovde bili su itekako posećeni.

- Trenutno imam dovoljno nastupa s Davorom Toljom u Hrvatskoj i u Sloveniji. Kao što sam već napomenula, želja nam je da ponovno okupimo bend povodom 40 godišnjice od izdavanja prvog albuma pa da se pojavimo u Beogradu u punom sjaju - završila je Marina.

Autor: Aleksandra Anđić