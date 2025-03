UDARIO ME U ZUBE: Goca Tržan se tokom nastupa obračunala sa momkom iz publike: Štikle su me spasile

Mnoge pevačice su bar jednom doživele neprijatnost i neprimereno ponašanje od strane gostiju privatnih veselja ili lokala.

Goca Tržan je odlučila da podeli svoje iskustvo sa nastupa i kako je odreagovala na bezobrazno ponašanje momka koji je bio u publici.

U jednoj emisiji Goca je ispričalo čitavo iskustvo sa problematičnim momkom iz publike koji se desio pre par godina:

- To je bilo pre deset godina. Pevala sam na mikrofon sa stalkom i u publici su se našli neki seoski mangupi koji su stajali ispred bine. Jedan od njih je cimnuo stalak i mikrofon me je udario u zube. Spustila sam se i rekla mu: "Nemoj to da radiš, stvarno nema potrebe za tim", ali on ja nastavio da se smeje i ponovo je cimao stalak, jedno dva puta - rekla je, pa otkrila kako se odbranila od njega.

- Ja često nosim visoke štikle, imala sam ih i tad. Kako su mu šake bile na bini, ja sam u jednom trenutku mu skočila, sa obe noge, celom težinom iz sve snage na prste i na dlanove. Ubrzo je nestao iz publike tako da sam ga rešila - završila je Goca.

Autor: Aleksandra Anđić