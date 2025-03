OD BRANKE NE PRAVIM STARLETU Očuh Darka Lazića priznao zašto neće da oženi pevačevu majku: Bolje da taj novac...

Osim burnog ljubavnog života pevača Darka Lazića, pažnju javnosti privlači i ljubavni život njegove majke Branke, čiji se partner Dragan Paunović sada oglasio, te priznao da sa njom ne planira venčanje, niti svadbu.

Dragan je objavio putem društvene mreže Instagram fotografiju iz kreveta sa Brankom, pevačevom majkom, a nakon priča da se Lazić zbog toga naljutio, za medije se oglasio se Dragan.

- Od Branke ne pravim starletu i Darko se nije naljutio, to je jedna laž. Nije tačno i da je Branka ljuta. Slika jeste sa garniture, ali kao što si videla obučeni smo. Tom slikom sam Branki čestitao 8. mart i simpatična je fotografija - rekao je Dragan, pa dodao:

- Nismo trenutno u Beču kao što pričaju, već smo u Beogradu. Darko i ja imamo sjajan odnos, svi se čujemo i družimo, baš je pre neki dan svratio da parfimerije - priča Dragan koji je odlučio da sa Brankom neće da pravi svadbu, iako su ranije pričali o venčanju i veselju.

- Za sada neće biti venčanja, imamo prečih obaveza a i lepo nam je i ovako, razlika je samo potpis na papiru, a nama to ništa ne znači. Mladi neka se venčavaju, to njima prepuštamo. Mi smo to sve prolazili i nije nam više zanimljivo, bolje taj novac da uložimo u biznis, putovanja i neke druge lepe stvari - zaključio je on.

Podsetimo, Branka Lazić nedavno je otvorila parfimeriju zajedno sa partnerom Draganom, a njen sin Darko pojavio se na otvaranju i time dokazao da protiv emotivnog izbora svoje majke nema ništa protiv.

