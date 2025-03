Kebino čupanje obrva mi je isfeminizirano! Ivan Gavrilović prozvao kolegu, pa udario i na Bajagu!

Ivan Gavrilović kaže da ponosno nosi svoje godine i, za razliku od pojedinih muškaraca sa javne scene, ne pribegava određenim kozmetičkim i drugim tretmanima da bi izgledao mlađe.

Oduvek mu je bilo fascinantno to što se znalo da se pojedini pevači farbaju.

- Ne mogu da se prilagođavam trendu i da živim tim životom. Zamislite Mitar Mirić i Mile Kitić se farbaju. Nas je bio blam i da slušamo tu muziku. Pa, Mitar kad mu je prvi album izašao kao Rambo je bio, stavio je neku maramu, pokojni Džej je bio živ, mi smo se družili.. Kaže mu Džej: ''Jesi normalan bre, tebi žena vodi imidž''! Kakav bre imidž nosi neke bele čarape kao gips da ima na zglobovima. Tako je i Mile u jednom momentu bio jači nego ikad. A sada, svi se farbaju. Ja se ne farbam, hvala Bogu, ali mnogi pevači da. Pa i Čola se farba. Bajagi je jednom, kada je pada kiša, procurela farba niz čelo, nije uhvatila lepo farba - rekao je Gavrilović, a potom dodao:

- Meni je to čupanje obrva malo isfeminizirano, ali znam da Keba uvek voleo i u avionu da se gleda u ogledalo. Stane ispred ogledala i duva šiške, to je bila najjača fora, stalno smo ga zezali. A on i Mitar Mirić uvek su se plašili aviona i kad god smo putovali Džej i ja bismo napravili neku foru naprimer kako je pre dve ili tri nedelje avion iz te kompanije pao. A oni hoće da riknu.

Autor: D. T.