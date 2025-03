Srpski glumac nije mogao da veže pertle od stomaka, a onda se istopio: Izgubio je čak 21 kilogram!

Srpski glumac Milan Marić godinama važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na domaćoj javnoj sceni, a jednom prilikom otkrio je kako je liniju uspeo da dovede do savršenstva.

Milan Marić morao je da smrša kada je dobio glavnu ulogu u filmu "Toma" gde je tučamio lik Tome Zdravkovića.

- Muzičke probe, maska, lektorske, jer je on čovek sa juga. Išao sam na časove pevanja jer on ima specifičan način pevanja. Zbog uloge mi je porastao nos i smršao sam oko sedam kilograma i još sam u fazi mršavljenja - rekao je glumac kada se pripremao za ulogu Tome.

Inače, on je jednom prilikom otkrio kako mu je pošlo za rukom da smrša 21 kilogram.

- Promena u kilaži nije samo puko gubljenje kilograma i kupovina novih stvari, već promena u glavi i odnosu prema svom telu. To nije telo na koje si ti navikao, treba ti period adaptacije. Nije samo teško ugojiti se, već i kad mnogo smršaš taj gubitak utiče na tebe - rekao je glumac u tom periodu za Blic.

Podsetimo, Milan Marić je jednom prilikom otkrio da je u jednom trenutku zbog uloge imao više od 100 kilograma.

- Ugojiti se je teže nego smršati. Savetovali su mi da jedem jaja, slaninu, piletinu, sve sam jeo i jednostavno - ništa. Dostignem 82 kg i odmah se vratim na 80. U jednom trenutku sam jeo za doručak pet, šest jaja sa slaninom. To mi je bio doručak. To je ozbiljna opasnost, jer kada sam prešao stotku, to mi je postala navika. Odlučujući trenutak da moram da smršam bio je kada sam nekako uspeo da obučem jednu kožnu jaknu. Bio sam na kafi napolju, to nikada neću zaboraviti, odveže mi se pertla, i kada sam se sagnuo da je zavežem, puče mi jakna posred leđa - zaključio je glumac u emisiji.

Autor: D. T.