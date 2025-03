Pobednik Zvezda Granda posle majčine smrti potražio stručnu pomoć: Povučem se u sebe, ljudima izgleda da je sve u redu, a nije

Pobednik „Zvezda Granda“, Mahir Mulalić pre četiri godine izgubio je majku za koju je bio veoma vezan, a koja je preminula dva meseca pred finale, te je njoj posvetio nagradu.

On je sada progovorio o bolnoj temi i istakao da mu je najžalije što više ne može da porazgovara sa njom i da je iznenadi.

- Nakon smrti majke, a zatim pobede u finalu, doživeo sam emotivni rolerkoster. U tom trenutku mi je bila potrebna stručna pomoć, pa sam razgovarao sa psihologom. Takođe, imao sam podršku dragih prijatelja. Najvažnije mi je bilo da radim i da budem u pokretu. Verujem da vreme leči sve, ali je bitno usmeriti se na prave stvari – izjavio je Mahir.

On se zatim prisetio njenih poslednjih trenutaka.

- Uvek se radovala mom i porodičnom uspehu. Bila je vesela, puna ljubavi. Pamtim njene poruke iz bolnice: „Šalješ li snimke Mariji?“, „Nemoj da se zezaš“, „Da li je zadovoljna tobom?“. Uvek me bodrila i podržavala. Majke su čudo, one nam prenose brigu i pažnju, i zbog toga imam veliko poštovanje prema ženama – rekao je pevač.

- Ne volim da pričam na ovu temu jer sam izgubio majku pred finale. To je ogromna emotivna rana. Nedostaje mi da joj uplatim putovanje, da se odmori, da razgovaramo. Takve stvari mi najviše fale. Strašno sam emotivan kada su u pitanju gubici bliskih ljudi, i to me povuče u sebe. Možda ljudima izgleda kao da je sve u redu, ali nije – priznao je pobednik „Zvezda Granda“.

Mulalić je istakao da je gubitak roditelja veoma bolan.

-Te emocije su neopisive. Kao umetnik, osećam to još jače. To je inspirativno, ali i veoma bolno iskustvo. Gubitak roditelja nikada nije laka tema, niti nešto što može da se prebrodi lako.

Autor: pink.rs