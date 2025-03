Anabela i Gagi ponovo zajedno! Palo pomirenje posle mnogo godina: Pogrešili smo, sada ćemo drugačije i pametnije

Bivši supružnici Anabela Atijas i Gagi Đogani odnedavno ponovo nastupaju zajedno, kao "Funky G", na oduševljenje ljubitelja njihove muzike, a loše godine, uspomene i reči ostavili su daleko iza sebe.

Prvi put su zajedno, posle dužeg vremena, gostovali u emisiji Ognjena Amidžića, gde nisu krili zadovoljstvo zbog toga što se današnja publika raduje njihovim zajedničkim nastupima, kao i mnogobrojnim hitovima.

- Nešto se čudno desilo baš. Baš me pitaju novinari, ja sam u šoku. Staro je to sve, ali to su neke nove generacije. Kako su čule, prepoznale, šta se desilo... Ali, hvala im na tome. Ima dosta i publike koja je rasla uz to, rasla sa nama - priznala je Anabela, a potom objasnila kako je došlo do pomirenja sa Gagijem.

- Meni je baš žao ljudi koji ne mogu da shvate tako neke stvari, da shvate da živ čovek može da napravi grešku i da ima problem u životu, loš period, da bude tu, kao što je i bilo, svega i svačega... Ali isto tako da zaboravi, oprosti, da nove šanse nekim stvarima, pogotovo kada je u pitanju porodica. Mislim da je to baš lepo i da to može biti lep primer, da se sve može obnoviti i da sve može imati "happy end". Ne razumem se nešto puno u religiju, ali svaka religija opravdava oprost, tu vrstu ljubavi, kada se kaže:"Nešto smo pogrešili, ajmo sada ponovo. Ovaj put ćemo nešto drugačije, bolje, pametnije". Šta je tu problem? Drago mi je što ima više ljudi koji su pozdravili sve ovo što se nama dešava, kažu da su srećni i da im je drago što smo to što jesmo danas - rekla je Anabela, sa kojom je bio saglasan i bivši suprug Gagi.

- Došlo je do pomirenja, napravili smo pomirenje, nećemo da diramo prošlost. Šta je bilo, bilo je. Imamo unuke, idemo dalje - priznao je Đogani.

- One trebaju da gledaju i uče od nas. Nisu bile prisutne kada smo imali problem, zašto bi nas pamtile po nečemu ružnom. Otkako su došle na ovaj svet mogu da vide samo jednu normalnu, složnu porodicu - rekla je Anabela, dok je Gagi dodao:

- Kada smo napravili taj dobar odnos, dobili smo pozive sa svih strana - priznao je on.

Gagi je ispričao kako je došlo do pomirenja.

- Ona je mene nazvala, čuli smo se telefonom, a pre toga smo se viđali na rođendanima, slavama... - počeo je priču on, a potom je Anabela pojasnila:

- Htela sam da rešimo nešto oko Jutjuba zajedničkog, nije moglo preko drugih ljudi. Nešto naše da drugi neko tamo završava... Morali smo da se dogovorimo, čuli smo se i spontano smo se dogovorili.

Podsetimo, Gagi i Anabela osnovali su popularnu dens grupu "Funky G" davne 1994. godine, a razlaz se desio 2009. godine, kada su se razveli. Anabela je otpočela solo karijeru, dok je Gagi krajem iste godine Anabelu zamenio Marinom Uzelac. Posle nje u grupu je došla Ana Rič, na samo godinu dana, a potom je Gagi imao karijernu pauzu sve do 2018., dok nije snimio povratnički singl s Anabelom "Vila veštica".

Autor: D. T.