BIO BI ZABORAVLJEN DA SE NIJE NAKAČIO NA MENE Tanja Savić žestoko o Nemanji Nikoliću: Proziva me jer mu to donosi posao!

Veliki solistički koncert Tanje Savić u Beogradskoj areni propatili su medijski natpisi puni prozivki na njen račun od strane pevača iz prve generacije Zvezda Granda, odakle je potekla, a u svemu je, mnogi stiču utisak, prednjačio njen kolega i nekadašnji prijatelj Nemanja Nikolić.

On je u više navrata javno govorio o tome koliko ga je koleginica razočarala, a Tanja je sada u emisiji "Amidži šou", na pitanje zbog čega Nikolić prednjači u prozivkama na njen račun, rekla:

- Zato što mu to donosi posao, očigledno. Da ne zvučim onako surovo, ali da se nije spomenuo u kontekstu sa mnom, bio bi zaboravljen - surovo direktna bila je Tanja u emisiji "Amidži šou".

Podsetimo, Nikolić je za medije objasnio zbog čega nije otišao na Tanjin koncert.

- Jel' vi mislite da smo mi ludi da se ne pojavimo na nečijem koncertu, a pogotovu ne kod naše Tanje? Jednostavno, nismo se složili kad smo trebali da se okupimo. Ona nije bila za to, mi smo to tako prihvatili i sad... Što se mene lično tiče, ja sam rekao i da me zove ne bih otišao, jer sam bio, nisam bio ljut nego sam nekako bio malo razočaran. Možda to nije bio ni pravi trenutak da se mi okupimo, ali ta godišnjica je bila... Zar vi mislite da ja ne bih voleo da se pojavim u Areni? Ja sam već pevao u Areni, ali bila bi mi velika čast da pevam sa bilo kim, ko go da me pozove, to je i za moje dobro da se pojavim u Areni. Ali, jednostavno ja sam pre toga rekao da ne bih došao, i jednostavno kako da dođem posle toga, a rekao sam da ne bih došao. I zamislite da ste me videli u Areni, a ja sam pre toga sedam puta rekao da ne bih došao. Šta bi rekli, vidi ovaj ima obraz kao đon. Sad, narod ne zna istinu, narod ne zna zašto mi tamo nismo došli, nas šestoro. Onda mi ispadamo loši, ali jednostavno to je tako. Desilo se, meni je žao što se to tako deilo i meni je bila želja...

Tanja je, inače, u emisiji pričala i o Saši Popoviću, koji je nedavno preminuo.

- Sa njim sam se čula na jesen, bio je okej. Nadala sam se da će se izvući - rekla je Tanja i dodala:

- Jako sam teško podnela, mislim da su svi kolektivno loše podneli, publika... Teško mi je da pričam o njemu u prošlom vremenu. Pamtiću ga samo po dobru, nikako po zlu, jer on je bio čovek koji je poseban, vrlo harizmatičan, specifičan, uvek nasmejan. Bio je lider, vođa, ali ne sa autoritetom. Svi su ga poštovali, ali nisu imali strah od njega. Mnogo će nam faliti.

