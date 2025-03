Šok!

Pevačica Milica Todorović u jednom periodu svog života se sa javne scene povukla jer, kako je istakla doživela "burnout" i nije imala želju da se pojavljuje u javnosti.

- Hvala Bogu, to je sada iza mene i ne želim ni da se sećam tih dana jer sam bila baš loše... Sve me je umaralo, i ljudi, i muzika... Ali odlučila sam da potražim pomoć. Smatram da je važno govoriti o mentalnom zdravlju, zato sam svoj problem ispričala javno, jer je to ljudima i dalje tabu tema. To svima nama može da se desi i zaista bih savetovala sve da se, ako se ne osećaju dobro, obrate psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome, samo da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo ili da se ne odaju porocima. Nažalost, imamo mnogo takvih primera na estradi... Mnoge moje kolege i koleginice bore se sa tim i ne zna se ko se više drogira! Meni je žao zbog toga, ne krivim ih, samo hoću da im dam podršku i kažem im: "Evo, ljudi, ja sam uspela, možete i vi!" - rekla je nedavno Milica Todorović.

"Najbitnije mi je da sam pronašla sreću u sebi" - Ne nervira me pitanje o ljubavi, navikla sam. Srećna sam i najbitnije mi je da sam pronašla sreću u sebi i radim na tome godinama, jer me je svašta nešto spopalo zadnjih godina i zato me nije bilo, a ne zato što se pravim velika zvezda. Čovek se zasiti i zato sam se malo povukla i znate šta, kad žena kaže frizeru “seci“ to znači da donosi velike odluke u svom životu i mislim da sada zaista počinje nova era Milice Todorović i toliko verujem u to i sada je pravo vreme da tek sada zablistam – najavljuje Milica kojoj je jedno najbitnije.

Podsetimo, Milica Todorović bila je u centru skandala kada je uhapšen njen bivši verenik Mario.

Nedavno započela vezu sa Hrvatom

Podsetimo, Milica Todorović, nedavno je uplovila u emotivnu vezu sa Marom koji je zbog nje često dolazio u srpsku prestonicu.

- Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Šta da vam pričam dalje kad je on zbog nje prešao u Beograd da živi. Ne bukvalno, ali ne izbija iz srpske prestonice. Ovde im je jako lepo, Milica je upoznala sve njegove prijatelje, a i on njene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvek kriju. Mario ima uspešan posao u Hrvatskoj i ljude koji rade za njega, a on sve to nadgleda onlajn, a povremeno i ide tamo, kada za to postoje potrebe. Nisu zajedno jedino vikendom, kad Milica ima nastupe - rekao je izvor za domaće medije.

Autor: Nikola Žugić