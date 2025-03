Aleksandri Radović je OVAJ MUŠKARAC pomogao na početku karijere: Novac nisam imala, on je došao...

Aleksandra Radović jedna je od najtelentovanijih pevačica na našoj sceni, a njene pesme već više od dve decenije himne su nežnijem polu. Danas zahvaljujući radu, ali i talentu, nema problema sa finansijama, ali nije tako bilo od samog početka.

Nedavno je Aleksandra Radović gostovala u potkastu "Why so serious" gde je otkrila da joj je na početku karijere novac pozajmio brat od tetke koji je došao iz Amerike.

- Novac nisam imala, naravno, ali tada se desilo da je moj brat od tetke bio u prolazu i svratio kod mojih roditelja. Pitao ih je kako sam ja i šta radim, oni su rekli da pevam i pokušavam da snimim pesmu, ali da se nema para - počela je interesantnu priču Aleksandra:

- On je to čuo i otišao. Moji su ga ispratili za Bosnu i onda se on vratio nakon dvadeset minuta i rekao da je razmišljao i da će mi dati novac. Ako nekada budem zaradila da mu vratim, a ako ne, da nije problem jer je mnogim ljudima pozajmio i nisu mu vratili. Tako da on meni dao taj novac - rekla je Radovićeva.

Podsetimo, Aleksandra Radović je odrasla u Bogatiću kod Šapca, ali tamo, kako su nedavno pisali mediji, nije bila više od dve decenije.

Autor: Nikola Žugić