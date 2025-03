KOD PIROTEHNIKE SEKUND NEPAŽNJE JE... Sloba Radanović upozorava: Kad upale prskalice, ne mogu da udahnem vazduh...

Slobodan Radanović uputio je duboko saučešće građanima i porodicama tragično nastradalih u Kočanima u diskoteci smrti, gde se desio veliki požar u kojem je život izgubilo 59 ljudi, a više od 150 se i dalje nalazi u bolnicama.

Slobodan Radanović je u razgovoru za medije podelio svoje iskustvo tokom nastupa u diskotekama u kojima su uslovi bili gotovo nemogući za rad.

- Mogu da kažem da je pirotehnika u zatvorenim prostorima mnogo opasna kad se to udiše. Ja znam po sebi kad pevam koliko mi smeta kad neko upali prskalice i ne mogu da udahnem vazduh, jer je bina uglavnom izdignuta pa sav dim ode do plafona. Pola sata posle toga ne mogu da pevam niti da se smirim od kašljanja i onoga što me štipa za grlo. To je mnogo opasno u zatvorenim prostorima zbog isparavanja tih gasova, a nažalost, može i da se zapali. Čak i kad ljudi drže u rukama male prskalice, mnogo je neprijatan osećaj, posebno za nas pevače i to svi znamo - rekao je pevač i nastavio:

- Kad se upali nešto jače, što je bio slučaj u Kočanima, to mora da bude dobro ispraćeno i da se vodi računa o svemu. Kad je pirotehnika u pitanju, tu je jedna sekunda nepažnje dovoljna i može svašta da se dogodi. Nažalost, desila se jedna velika tragedija, nesrećan slučaj i mnogo mi je žao zbog toga. Ovog puta izjavljujem saučešće narodu Makedonije i svim porodicama nastradalih i da se molimo da se ovo nikad više ne ponovi - rekao je pevač.

Potom je objasnio neprijatnu situaciju u kojoj se on zadesio.

- Setio sam se jedne situacije kad mi je bilo jako neprijatno. Toliko je bila vrućina u klubu, nije radila ventilacija, ni klima. To je jedini nastup u mojoj karijeri koji sam prekinuo na sat vremena i dvadeset minuta. Nisam mogao da pevam, nisam mogao ni oči da otvorim koliko sam bio znojav i mokar. Ljudi su izlazili napolje jer nisu mogli da dišu koliko je bilo vrućina i neprijatno - naveo je on.

