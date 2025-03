MUKIJA MI JE POSLAO BOG, A ZA DECU SAM SE BORILA: Tanja Savić progovorila o 11 godina mlađem izabraniku i najvećoj drami u životu

Savićeva otkriva da su je teške životne okolnosti izgradile u ličnost koja je danas.

Pevačica Tanja Savić sutra proslavlja jubilarni četrdeseti rođendan, a kako kaže nema strah zbog godina.

- Devojka dva puta, dvadeset i dvadeset je četrdeset. Jako mi se sviđa broj četrdeset i kada sam punila trideset imala sam strah od starenja, a sada kada pogledam deset godina kasnije nemam strah jer sam zrelija, stabilnija i radujem se godinama koje dolaze. Sve prijateljice koje sam pitala, a koje su navršile četrdeset godina su mi rekle da su to nove dvadesete i nadam se da jesu - rekla je Tanja za “Blic“ i dodala da joj je najbitnije da život prilagodi sebi.

- Godine lete i svi treba da pronađemo sebe, bavimo se poslom koji volimo jer život je kratak, a sve to vidim po deci jer kao da su se juče rodili. Treba život živeti punim plućima i treba čovek da ugodi sebi, a to sam uvidela posle svih loših stvari koje su se desile što u mom, što u drugim životima.

Savićeva otkriva da su je teške životne okolnosti izgradile u ličnost koja je danas.

- Oblikovali su me, ja sam bila kamen koji se brusi dok me nije neko lepo ishoblovao. Sad sam na putu da budem ja, ali nisam potpuno. Red je da budem celovita osoba koja se sastavila, bila slomljena ali ponovo se vratila. Nisam više ista osoba, mnogo sam se promenila i zahvalna sam na ovoj novoj Tanji. Volim se ovakva kakva sam sad - iskrena je ona kojoj je najteži životni period vezan za naslednike.

Kako je sa decom prošla kroz manje lepe stvari u životu jer u jednom periodu nisu bili sa njom već sa ocem u Australiji, naučila je da ceni mnoge ljude.

- Najsrećniji životni trenuci su mi bili kada sam rodila decu, samo što možda tada nisam bila svesna jer sam bila mlada i nisam osetila kolika je to borba što jedna majka i žena prođe od porođaja pa nadalje u životu. Sad kada se setim nije mi dobro jer sve majke to znaju i svakoj treba da se da orden. Pored trenutaka sa decom, tu su i “Zvezde Granda“ kao jedan od najlepših perioda u mom životu i to je ostavilo dubok uticaj na moju karijeru i mene. Pored toga naravno i trenutak kada sam upoznala ljubav mog života, mog Mukija. Sad će nam biti tri godine veze, mart mesec mi je uvek pun lepih stvari - istakla je pevačica kojoj je partner i “desna ruka” u poslu.

- On vodi sve od knjiga do papira, a mene ne intresuje gde ću i kad gostovati jer ne želim sebe da opterećujem time. Muki vodi računa o tome, on me obavesti i gledamo da se usaglasimo da se ne podudaraju termini.

Pevačica je svoju publiku za osmi mart obradovala duetskom pesmom “Pozdravi“.

- Jako sam zadovoljna kako se pesma zavrtela i to je duet sa Emilom Đulovićem. Pesmu su radili Saša Lazić i Ljiljana Jorgovanović, proveren tim koji ne menjamo. Pesma budi nostalgiju i publici se sviđa što je najvažnije - priča Tanja i dodaje zbog čega je čekala dvadeset godina da bi priredila velike arene svojoj publici.

- Zadesilo se da prođe dvadeset godina, valjda sam sad tek zrela, a možda sam sada više spremna. Deca su mi porasla i više sam slobodna i mogu da se posvetim više karijeri i sebi. Sada sam konačno osoba koja donosi sama odluke, jer sam u privatnom životu naišla na otpor, a sada sam u fazi postavljanja granica. Radujem se novom koncertu u Kraljevu i jedva čekam da se družim sa svojom publikom i ispunjena sam kada izađem na scenu. Koliko god da mi je loš dan, publika mi popravi dan.

“Mukija mi je Bog poslao“

Tanja je nakon burnog ljubavnog života, upoznala pilota Muhameda Mukija Bešića pored kog je pronašla sreću.

- Drago mi je da on ne žudi za medijima, Bog mi ga je poslao, sve po zasluzi. Tražila sam takvog muškarca i želela sam da moj muškarac govori engleski jer moja deca znaju dva jezika i samim tim je meni lakše kada moj partner govori dva jezika, ali Muki govori četiri ili pet jezika. To je za svoje mlade godine vrlo lepo, šalim se ni ne osetim tu razliku u godinama, možda samo zato što kasnim i ne znam koliko je sati i nemam osećaj za vreme, ali to nije loše jer živim u sadašnjosti. Nekada sam teška kada mu stvaram stres zbog kašnjenja, ali svi me nekako razumeju zbog toga i nije nešto abnormalno i meni se ništa ne zamera - kroz smeh priča Savićeva.

“Nisam opterećena stvarima koje prati scena“

U svojoj prvoj velikoj areni ona se žalila na haljine, a sada otkriva da joj to najteže pada.

- Osoba sam koja vodi miran život, volim da uživam i da sam sa decom. Moj posao iziskuje da budem sređena, idem kod frizera, a da se ja pitam manje bih tretirala i lice i kosu jer sam tip koji nije opterećen svime tim što prati scena - kaže Tanja.

Autor: M.K.