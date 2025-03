PEVAO SAM PO RAZNIM RUPAMA KOJE NISU BEZBEDNE: Prvo oglašavanje Harisa Džinovića nakon tragedije u Kočanima, pevač otkrio nepoznate detalje

Otkrio da je i sam više puta nastupao na mestima gde vatra u sekundi može da bukne.

Čitav svet je u nedelju potresla nezapamćena tragedija koja je Kočane zavila u crno. Naime, u toku nastupa DNK benda u diskoteci "Puls", došlo je do požara u kojem je povređeno oko 200 osoba, a stradalo 59. Tim povodom se sada oglasio i Haris Džinović koji je izrazio žaljenje zbog ove nesreće, ali i otkrio da je i sam više puta nastupao na mestima gde vatra u sekundi može da bukne.

- Kako da gledam na neku tragediju u kojoj su izginuli mladi ljudi bez ikakvog razloga, nepažnjom drugih. Mislim… U ovakvim prilikama nema šta da se kaže. Mladi ljudi su izginuli, i stariji su izginuli, ali kad je takva situacija i kad je takva tragedija tu nema šta mnogo da se kaže - rekao je Haris za Grand.

Pevač je konstatovao da na žalost postoje klubovi na širem području Balkana koji nisu adekvatno opremljeni protivpožarnim izlazima i sistemima.

- Na žalost ja sam video toga previše u karijeri. Pevao sam po raznim klubovima pa i rupama, i šta ja znam, ne znam više gde nisam bio. Imalo bi tu šta da se poradi da bi se napravila jedna bezbedonosna situacija i da bi se podigao nivo bezbednosti svih onih koji su tu prisutni. Na tome bi trebalo poraditi, ali… Svašta nešto kasnimo - objasnio je Džinović.

Haris je otkrio i da li se ponekada i sami izvođači zapitaju da li je bezbedno negde da nastupaju, kada je reč o protivpožarnim uslovima u pojedinim prostorima, i to i slikovito objasnio.

- Obično mora nešto da se desi da bi ljudi reagovali. To je ono što me nervira ceo život. Znači treba iščekirati nešto. Čovek umre, kažu nije bio nikad kod lekara. Pa zato je i umro što nije bio kod lekara. Moraš da se iščekiraš, da vidiš da l’ treba nešto, da l’ nešto smeta, da li nešto pravi probleme u organizmu. Odvedeš automobil kod automehaničara ili na tehničlki pregled jer ne možeš da ga registruješ, a ne vodiš sebe kod lekara. E onda sebe vodiš kad ti se nešto desi, kad je možda već nešto zakasnelo. Tako i ova stvar koja je zakasnela, desilo se i gotovo. Trebalo je te stvari preduhitriti, napraviti jednu reviziju kao i svega i svačega, i onda verovatno ne bi došlo do toga - rekao je Haris Džinović.

