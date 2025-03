Danas puni 40 godina, a evo šta kažu komšije o Tanji Savić: Evo kakva je bila u detinjstvu

Život pevačice Tanje Savić bio je ispunjen usponima i padovima, ali se čini da je sada sve leglo na svoje mesto. Osim što uživa u uspehu svoje karijere, Tanja je srećna i u ljubavi, a posebno sa svojim sinovima.

Domaći mediji nedavno su posetili Tanjino rodno mesto, Radinci kod Smedereva, te popričali sa njenim komšijama. Oni sa ponosom govore o njenom životu, a kako su tada rekli, Tanja je od malih nogu bila poznata po svom talentu i ljudskim vrednostima.

- Ona je ekstra devojčica za mene, inače je dobra osoba. Od malih nogu je znam i dovoljno je poznata i tek će biti - rekla je jedna komšinica.

Jedan stariji čovek isto je imao reči hvale za Savićevu.

- Najbolja je! Kakvo je dete bila, kako se izgradila, super je i napreduje i dalje. Najbolja je među njenim kolegama. Kako da ne budemo ponosni na tu grupu što je ona prva izvela za Grand, prva je i napunila Arenu. Bili su moji na koncertu. Bila je ćerka, sve najlepše za Tanju, želim joj uspeh - rekao je komšija.

Dostana Nojkić je Tanjina komšinica koja je sa suzama u očima govorila o pevačici, te otkrila kad su jednom prilikom ljudi bili u šoku zbog glasa Savićeve.

- Ona je rođena da peva. Imala je drvo kao što je ova lipa i ona se tu popne, nije imala mikrofon, al' je zamišljala, uzme od oljuštenog kukuruza. Prvi put kad je pevala vodila sam je na Kosovo kod brata, imala je 8 godina. Kad je pevala, bila je mala isto je godište kao moj sin. Dovedem je tamo, čuju peva Dragana Mirković, a ona mala peva... A narod došao, mislio peva Dragana Mirković, pitaju gde je ona... Mislili su da je brat iz Švajcarske zvao Draganu. Uzeli gajbu i popeli se pa gledali - pričala je komšinica i dodala:

- Kada je pobedila na jednom takmičenju, od prvih para koje je dobila, kupila je lek babi koja je bila bolesna. Otac je pitao šta će da kupi sebi, ona je rekla babi da se kupi lek. Tad smo se isplakali kao što mi se sad plače. Kad god dođe ne odvaja nas, isto nam kupuje, kako majci, tako i meni. Gde god je išla, u Ameriku, svuda. Mi smo 40 godina zajedno prijatelji, otkako smo bile trudne. Tanja nam je draga, nikad se sa njenom mamom nismo posvađale. Otkako se rodila je pamtim, sa mojim sinom je išla u školu, odrasli su zajedno. Ostali su isti, nerazdvojni su sa nama. Emotivna sam za Tanju, želim joj sve najbolje.

Komšinica Dostana nije mogla da nađe reči kojima bi pohvalila pevačicu, rekavši kako su svi srećni zbog nje i da takođe ima reči hvale za njenog partnera.

- Muki... To je jedna duša od deteta. Bog da im da makar jedno dete zajedničko. To sam rekla Tanji, moraju da imaju barem jedno dete, obavezno i on mora da ima decu. Ja sedim kod komšike, on dolazi preko terase da me pozdravi i poljubi. Imala je veliku sreću - dodala je ona.



