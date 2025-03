TUGA DO NEBA! Makedonski pevač podelio fotografije izgorelih u požaru: Posvetio im dirljive reči, a od ovog prizora i kamen bi zaplakao (FOTO)

Pevač se sada ponovo oglasio na društvenim mrežama i kroz tužnu objavu i muziku podelio je fotografije preminulih.

Daniel Kajmakoski pobednik je treće sezone jednog našeg takmičenja teško je podneo tragediju koja je zadesila njegovu zemlju gde je 59 nastradalo, a više od 150 ih je povređeno u nezapamćenoj tragediji koja je noćas pogodila Kočane u Severnoj Makedoniji kada je izbio požar na koncertu u diskoteci u kojoj je bilo 1.500 ljudi.

- Skoro sam se probudio, zapravo supruga me je probudila kako bi mi rekla najgore vesti koje sam mogao da čujem. Još uvek nemam tačne informacije, ali ovo što vidim je strašno, ma prestrašno velika tragedija za porodice i za Makedoniju- rekao je pevač dan nakon tragedije.

Pevač se sada ponovo oglasio na društvenim mrežama i kroz tužnu objavu i muziku podelio je fotografije preminulih.

- Putujte mirno u raj anđeli naši - piše na Instagram profilu Daniela Kajmakovskog uz emotikone ptice koja putuje.

Podsećamo, Daniel je rekao da je njegova zemlja zavijena u crno:

- Sigurno da će naredni period da bude ružan za sve nas. Mladi životi su ugašeni, nema ništa vrednije od toga i toliko mi je krivo, posebno što je to povezano sa muzikom. Saosećam, a nemoćan sam i tužan, u svakom smilu bol je velika. Tu smo uz ljude i da im podelimo saučešće, to je minimlno šta može da se uradi. Da se obavezno kazne krivci, to bi trebalo da bude prioritet da se ne bi ponovila ovakva tragedija- zaključuje on.

