POGLED NA MORE OD MILION DOLARA! Trudna Nevena Božović sa ćerkom i mužem u Crnoj Gori živi u HOTELU KAO HOLIVUDSKA ZVEZDA: Jede hranu iz luks restorana, a ima i sobarice (FOTO)

Nevena Božović je trudna, pišu domaći mediji. Pevačica je drugi put u blagoslovenom stanju, a najsrećnije vesti uspela je da sačuva od javnosti sve do sada.

Naime, kako časopis "Lepota & zdravlje" piše Nevena je u osmom mesecu trudnoće i porođaj se očekuje veoma brzo, a sa suprugom Nikolom ona već ima ćerkicu Aniku.

Nevena Božović sa crnogorskim pilotom Nikolom Ivanovićem godinama živi u hotelu u Crnoj Gori u Budvi, koji je u vlasništvu Neveninog muža.

- Uselili su se u jedan od najlepših apartmana u hotelu koji je u vlasništvu pevačicinog supruga. Njihov dom se nalazi na četvrtom spratu luksuznog hotela, a u apartmanu ispod Neveninog i Nikolinog živi i Ivanovićev brat. Za mnoge njihove prijatelje to je bila neoubičajena odluka, tim pre što je takav stil života svojstven bogatim i slavnim holivudskim zvezdama - preneli su ranije mediji izjavu jednog njihovog prijatelja, pisao je Story.

Na poslednjem spratu otvorio restoran

Na poslednjem spratu pomenutog hotela Nikola je otvorio i luksuzni restoran pa su se mnogi šalili da pevačica neće morati da brine ni kada je kuvanje u pitanju, a svakako ni o održavanju doma budući da su za to zadužene hotelske sobarice.

- U prizemlju hotela nalazi se kafić u kojem Nevena i Nikola svakog jutra piju kafu. Tu vole da sede sa prijateljima, a česti gosti su im i Nevenini roditelji. Svaki put kada su u Budvi, njeni roditelji odsednu u Nikolinom hotelu - takođe je ispričao njihov prijatelj.

Novak Đoković i Nevenin suprug prijatelji su od detinjstva

Novakovo i Nikolino prijateljstvo datira još iz davnih dana, a to se kasnije prenelo i na članove njegove porodice, te se uvek svi rado vraćaju kod Ivanovića.

"Novak i Nikola su drugari iz detinjstva, malo je poznato da su veoma bliski. Iako se retko viđaju, njih dvojica su ranije dosta izlazili, putovali i družili se, a sada je bilo logično da će Đoković odsesti kod njega. Novak je sinoć doputovao u Budvu, gde je najpre bio na večeri kod gradonačelnika Budve, Marka Bata Carevića. Nakon toga Nevena i Nikola su ga ugostili", govorio je izvor jednom prilikom.

Nevena je jednom prilikom govorila o Novaku.

– Uvek reagujem kada čujem da je pobedio. Navikao nas je na to. Svi treba da budemo ponosni na našeg čoveka koji piše svetsku istoriju. Mnogo znači što nas neko na taj način predstavlja. Uvek se odazovem pozivu porodice šta god da je u pitanju. Oduševljava me njegova skromnost, i u ponašanju sa ljudima, to je odlika velikih ljudi.

Autor: M.K.