Otvorila dušu!

Pevačica Nina Badrić od početka svoje karijere iako peva o najdubljim emocijama, publici se uvek predstavljala sa osmehom, a život joj je dao razloge zbog kojih treba uvek biti pozitivan, te je u prethodnih trideset godina odlučila da nema mesta suzama.

- Javnost nije znala ni za jedan moj težak period jer sam takva osoba koja kroz život prolazi kao bokser u ringu, dok ne odzvoni zadnja runda ne odustajem od borbe za dobro, radost i taj dan u koji gledamo. Nisam žena koja kuka, plače bez obzira što me ljudi doživljavaju kao velikog emotivca. Jesam i to, ali sam po karakteru borac i snažna žena, što mi je život pokazao – rekla je Nina za “Blic“ i dodala da je kroz život uvek išla šalom.

- Po prirodi od rođenja imam karakter koji je optimističan i ljudi koji me poznaju od malena kažu da se nisam puno promenila. Od svega bih napravila sprdnju i kada mi je najteže bilo nađem način da se sprdam na svoj račun. Uvek kažem ne postoji takav kritičar ili hejter koji može biti gori prema meni nego što ja mogu biti sama sebi. Ono što me nosi i što je moja najveća stabilnost je vera, tu tražim uporište. Sve je prolazno i ni za šta se ne treba fatalno primiti u životu, jer uvek imamo dan iza gde se sve može pretvoriti u dobro. Ako nije dobro, onda priča nije gotova, mora biti srećan kraj u nama.

Iako je išla šalom, previše je verovala ljudima.

- More udaraca sam primila od ljudi koje sam čak ugostila i smejali se za mojim stolom, a to je kada si mlad i naivan, kada nosiš srce i ideš negde, a onda dobiješ po nosu. Onda te to nauči, ali kroz život idem tako što stavim roze naočare i kažem mora postojati nešto dobro u tom čoveku, nije baš takav. Svi ćemo samo sebe nositi pred Boga, kao svaki čovek i odgovaraćemo nekom u to verujem, a ja pazim na svoje postupke – iskrena je bila Nina.

Dok mnoge njene kolege kritikuje mlađe izvođače, Nina je za njih imala savete.

- Vreme ne može da se ponovi, ali može da se stvori bolje, kao i bolji talenti među mladima. Ne želim verovati da smo zadnja generacija koja će ostaviti muziku u nasleđe nekim novim generacijama, kao što su ostavljali Balašević, Josipa Lisac, Kornelije Kovač, Čola za nas. Verujem da će i mlađe generacije napraviti čak i bolje priče. Stvar je pesme, možeš imati najlepše telo, lice i biti polu gola, mlatarati g****** i s*****, ako nemaš pesmu onda će biti problem publici da te zapamti, da stari uz tebe, zaljubljuje se, rađa decu, rastaje se i voli uz pesmu – rekla je Nina i dodala:

- Danas nije bitan izgled to je sekundarna stvar, prevara nečija da neko mora praviti kretena i budalu od sebe da bi ga ljudi voleli. To nije istina. Ljudi će voleti ako im uspeš naježiti kožu, preneti emociju koja će da dođe do njih. Kada pesma izađe onda si je stavio na mrtvi sud i jedni će reći da im se sviđa, jedni da im se ne sviđa, ali će se naći jedna osoba koja će živeti sa tom pesmom i njoj će značiti u nekom segmentu životu. Da li je neko lepši ili ružniji to su loši izrazi holivudskih priča, a mi ne živimo tamo već na ovim prostorima- iskrena je ona.

NISAM NEDODIRLJIVA, ŽENA SAM KAO I SVAKA DRUGA

Nina smatra da niko od pevača ne treba sebe gledati kao zvezdu.

- Ko ovde misli da je zvezda ima debeli problem, kako ću ja biti zvezda ako nosim smeće, šetam psa, idem na pijacu, kupujem sve što moja komšinica Nada kupuje. Nisam nedodirljiva, već suprotno baš sam dodirljiva i jedna svakodnevna Nina. Nema potrebe niko da glumi, mi nismo u Holivudu već smo dostupni ljudi. Ti mladi ljudi moraju biti svesni toga da se jedna karijera duga i dostojanstvena stvara velikim i teškim radom, ništa ne dolazi preko noći i pesma mora biti ključ svega. Onda te nakon toga ljudi procenjuju.

Nina se priprema za predstojeći koncert koji će biti održan 12. aprila u Beogradskoj areni.

- Presretna sam i zahvalna sam svakom čoveku koji je u današnje vreme kupio ulaznicu. Beogradska publika i ja se znamo dugo i dobro i znaju šta mogu očekivati od mene i sigurno sam da će biti noć za pamćenje i koncert koji ću dugo nositi u svom srcu. Kao Zdravko Čolić u najboljim danima, takva mi je energija. Najveći kompliment za pevača je kada te sve nove generacije vole, a u beogradskoj će biti tri generacije bake, majke i ćerke – rekla je Nina i otkrila šta publika može da očekuje od nje.

- Ne planiram raditi salto unapred ili nazad, moja publika zna na šta dolazi. Ovaj koncert će ponuditi muziku i bitno mi je da u ovom veliku prostoru dopreti do srca ljudi to mi je jedina misija. Vatre, vode, plesači sve želim da svedem na najmanju moguću meru, a da to publike dođu emocije i radost.

Petar i ja vređamo jedno drugog

Petar Grašo i pevačica dugogodišnji su prijatelji, ali Nina kaže da oni imaju poseban odnos.

- On mene obožava i ja njega i mi se jako dobro razumemo kao ljudi i duše od prvog dana pre trideset godina kada smo se sreli. Prepoznali smo se po zezanciji i zbližio nas je humor, više manje bi vređali jedno drugog i uvek bi se smejali. Ne govorimo jedno drugom komplimente, već volimo podmetnuti neke stvari i niko se ne ljuti. Druženja sa njim mi pune dušu jer je on izuzetan domaćin i najviše druženja smo proveli kod njega u restoranu u Splitu i uvek bi zaseli za klavir i pevanje do jutra, jer muzičari kad se nađu druženja su okrenuti prema muzici i što nas je više fešta je bolja. Nema tu teške priče – priča sa osmehom Nina.

Marko je super, ali mi se pesma mi se ne sviđa

Pevačica se pojavila na revijalnom delu “Dore“, te je sada prokomentarisala i predstavnika Hrvatske na “Ervoviziji“, Marka Bošnjaka.

- Izuzetno talentovano stvorenje i može jako puno napraviti i postići. Mlad je i možda je malo nestrpljiv, ali se herojski nosi sa svim udarcima i reakcijama koje je izazvao pobedom. Volela bih ga više čuti sa drugom pesmom, meni se pesma ne sviđa, ali to je moj ukus jer njemu bolje stoje druge note. Poštujem njegovu karijeru i mi smo se svi zaljubili u njega kad je bio mali – priča Nina.

Autor: M.K.