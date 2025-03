Odgovorila na teme o kojim se mnogo pričalo.

Pevačica Tamara Dragić koja se proslavila u jednom poznatom takmičenju, pre nekoliko dana rodila je prvog sina.

Nakon razvoda od bivšeg muža, sve je iznenadila tim što je ostavila njegovo prezime. Iako danas ima novog partnera i porodicu na njenim društvenim mrežama i dalje stoji prezime Dragić.

- Kažu da sam jedna od retkih ludih žena koje zadržavaju muževljevo prezime, a nisu sa mužem. On ima drugu gospođu sad - pričala je Tamara za jednu emisiju.

- Mrzelo me je da menjam svu tu dokumentaciju. To prezime nije ni bitno. Bitno je šta je u srcu i duši - dodala je ona.

Dotakla se jedne prilike i o svojoj bjuti rutini.

– Pre svega mi je bitno da mi je koža hidrirana, što podrazumeva dovoljan unos tečnosti, ali i preparate koji hidriraju kožu. U poslednje vreme sam prešla na prirodne, biljne preparate, pravljene prema mom tipu kože, i mogu vam reći da mi je koža nikad lepša, čistija i sjajnija. Obavezan deo dnevne rutine-nege je čišćenje lica. Ne postoji situacija u kojoj bi mi se desilo da legnem u krevet a da nisam skinula sminku. To mi je obavezno i to se ne preskače nikada. S vremena na vreme odradim blage pilinge i to je to– ispričala je tada.

Autor: Aleksandra Anđić