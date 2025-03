ŽELIM BEBU SA MUKIJEM! Tanja Savić blista za svoj 40. rođendan, imala je jedan zahtev za sve, a njen 11 godina mlađi izabranik se ne odvaja od nje

Tanja Savić večeras proslavlja svoj jubilarni 40. rođendan.

Tanja Savić tim povodom napravila je gala proslavu za prijateljee, porodicu i kolege.

Pevačica je za ovu priliku imala jedan zahtev za goste, a to je da svi budu odeveni u belu boju.Sama Tanja ispoštovala je ovo, pa se pojavila u beloj mini haljini, od nje se nije odvajao 11 godina mlađi pilot, Muki, sa kojim je već duže u vezi.

- Svi mi predviđaju svadbu, ali što se mene tiče. Svaki put kada duvam svećice, samo pomislim da me zdravlje posluži, ništa materijalno ne bih poželela. Najviše na svetu bih volela da sa Mukijem dobijem dete. Sinovi su mi u ponoć otpevali pesmu - rekla je ona za "Blic".

Tanja priznaje: "Ne odvajam se od dečka Mukija"

Podsetimo, Tanja se nedavno osvrnula na sinove, koje je dobila u braku sa Dušanom Jovančevićem.

- Đorđe voli da igra fudbal, mlađi sin. Maksim će verovatno biti neki programer. Jako sam vezana za njih. Videli su svakakve klipove na mrežama, nasilje, svašta nešto... Kad mi kažu za to, ja im poručim sarkastično: "Samo nastavite da gledate to"... Sami odustanu od tih stvari zbog traume, nema potrebe da im branim. Sami se uvere, vrlo je opasno. Ugašen im je TikTok. Stresiraju se tako, pa uveče ne mogu da spavaju - rekla je Tanja.

Srećna je u ljubavi, a na dečka Muhameda Mukija Bešića, koji je pilot, jako je ponosna.

- Dečko je tu, ne odvajamo se. 80 posto mojih obaveza on izvršava. Imam mnogo veliku podršku. On mnoge stvari radi umesto mene. Sa mojim sinovima ima fenomenalan odnos, njega zovu kad nešto treba, iako ja sedim pored njega, ostanem zatečena! (smeh) To su dečaci, odgovara im više muška energija sad, u ovim godinama. Svi su iz moje porodice prihvatili Mukija, a i da nisu, važno mi je da ja jesam - navela je tad Tanja.

Autor: M.K.