NE MOŽE DA BUDE KAO KAD JE SALE BIO ŽIV: Popovićev saradnik otkriva da li se menja žiri u Zvezdama Granda

Muzički spektakl zvanično se nastavlja, a Mikica Gačić je otkrio da li će žiri i u novoj sezoni ostati isti.

Dugogodišnji saradnik i prijatelj pokojnog Saše Popovića, Mikica Gačić, progovorio je o novoj sezoni Zvezde Granda i otkrio da li će neko od članova žirija napustiti muzičko takmičenje. Saša Popović izgubio je bitku sa opakom bolešću, a odluku o novoj sezoni ''Zvezda Granda'' nestrpljivo su čekali potencijalni kandidati. Muzički spektakl zvanično se nastavlja, a Mikica Gačić je otkrio da li će žiri i u novoj sezoni ostati isti.

Mikica Gačić ističe da bez Saše ništa neće biti isto, ali da će se svi truditi da nova sezona bude tačno onakva kakvu je priželjkivao.

- Nikada više ne može da bude kao kada je Sale bio živ. On i ja smo poslednjih 12 godina radili zajedno audicije, bio sam prvi njegov saradnik, a poznajemo se više od 25 godina. Jeste da je velika tuga, ali mi smo nastavili da radimo. Uskoro nam kreću audicije za novu sezonu, startujemo sa još većom snagom zato što je on sve to napravio i moramo da ispoštujemo tu priču - kaže Mikica Gačić koji se stavio tačku na spekulaciji da će biti promena u sastavu žirija.

- Za sada sve ostaje isto. Prethodnih godina Saša je ponavljao da tim koji pobeđuje ne treba da menjamo. Najbolji su nam.

Podsećamo, Saša Popović preminuo je na onkološkom institutu Gustav Rusi u predgrađu Pariza gde se mesecima unazad lečio, a sahranjen je 6. marta na bežanijskom groblju. Iako je za lečenje izdvojio pozamašnu svotu novca, leka, nažalost, nije bilo.

Autor: M.K.