IZNEO DETALJE POSLEDNJEG RAZGOVORA SA SAŠOM POPOVIĆEM: Voditelj otkrio šta mu je osnivač Granda govorio dok je gledao emisije

Milan Mitrović otkrio detalje poslednjeg razgovora sa Sašom Popovićem.

Milan Mitrović, nekadašnji takmičar, a danas voditelj „Zvezda Granda“, podelio je kako je izgledao poslednji razgovor sa pokojnim Sašom Popovićem. On je otkrio šta mu je osnivač „Granda“ govorio dok je gledao emisije koje su snimali.

- Da budem iskren nije imao zamerku. Uvek pitam ljude iz produkcije da li treba nešto da menjam, da mi kažu šta valja, a šta ne i svi mi kažu ‘Samo tako nastavi, to je sve dobro’. Iste reči sam dobio od Saleta i meni je drago da opravdavam to poverenje i da se zna koji vagon u tom vozu za šta služi. I dalje smo najgledaniji, nismo nazadovali, nego napredovali - ispričao je voditelj.

Milan je otkrio i koga bi od članova žirija odabrao za mentora da se sada takmiči u „Zvezdama Granda“.

-Svi su moje dugogodišnje kolege, neke članove žirija sam upoznao skoro, jedan od njih je Đorđe David. Pošto sam se bavio dugo sportom, on me podseća na neke moje trenere koji su bili sa autoritetom i sa oštrom energijom. Vidim da se on, kao i svi iz žirija maksimalno daju takmičarima shodno svojim obavezama. Deluje mi da bi on svojom energijom i upornošću najviše izvukao iz mene. Možda bi najlaganije bilo da sarađujem sa ženskim delom žirija – kazao je on za Grand, a na konstataciju novinara da bi se možda najviše plašio Dragana Stojkovića Bosanca imao je spreman odgovor:

-Nisam se plašio Bosančevih komentara kada sam se takmičio, ali sam gledao da biram repertoar koji on ne poznaje. Može se reći da sam ga prevario na neki način. Njegovi komentari su mi zaista značili u održavanju moje karijere i podizanju nivoa. Uvek mi je bilo drago da kada neko ko toliko zna o muzici ima priliku da me komentariše. Bilo to dobro ili loše, bitno je da su te kritike dobronamerne.

Autor: M.K.