NOSIĆU ODELO SA CIRKONIMA, VENČANICE NEĆE BITI! Jovana Jeremić otkrila u čemu će se udati za Dragana i kad će biti SVADBA

Jovana Jeremić je otkrila da na svadbi neće nositi klasičnu venčanicu.

Jovana Jeremić, jedna od najpoznatijih voditeljki, već neko vreme uživa u vezi sa biznismenom Draganom Stankovićem, a par polako počinje da razmišlja o sledećem koraku – braku.

Jovana je sada otkrila da na svom venčanju neće nositi klasičnu belu venčanicu, već posebno dizajnirano odelo, koje je šiveno isključivo za nju.

- Klasične venčanice neće biti. Za svoju drugu svadbu odlučila sam da nosim odelo, i to posebno dizajnirano za mene. Biće šampanj boje, sa zlatnim cirkonima i zlatnim detaljima, brutalno će izgledati. Želim da bude pravo odelo u skladu sa mojim temperamentom - rekla je Jovana, a na pitanje da li se Dragan slaže sa tim, voditeljka je kroz smeh rekla:

- Za odelo se pita samo mlada, ne ulazi on u to nikada.

"Želim gala venčanje, biće u oktobru"

Inače, ona je nedavno otkrila da se sa prvim suprugom Vojom Miloševićem nije venčala u crkvi, te da će to uraditi sa drugim izabranikom. Takođe, ona je navela da će svadbeno veselje biti gala.

- Prvo, ono što ljudi ne znaju, ja se nikada nisam venčala u crkvi. Nemam duhovni brak i želja mi je da se venčam "pred Bogom" i da to stvarno bude za ceo život. Želim da to venčanje bude na nivou zaista u svakom smislu, da dolikuje jednoj ženi, zvezdi kao što sam ja. Ne da bude preveliko, bacanje para ne podnosim, ali za jedno 200 do 300 ljudi, to da. Želim da bude sve gala, onako kako sam zamislila. Želim da bude intimna atmosfera, ogromna venčanja ne volim. Ni na rođendan ne zovem puno ljudi. Venčanje će biti u oktobru, volim datum 10.10. taj datum mi je baš top. E, sad, koje godine, to ćemo da vidimo - otkrila je Jeremićka.

