Rekao mi je da biram beli ili crveni Ferari: Dara Bubamara progovorila o poslednjem razgovoru sa Popovićem, dva dana pre smrti

Iskrena do koske!

Pevačica Dara Bubamara otkrila je potresne detalje poslednjeg razgovora sa Sašom Popovićem, koji je preminuo 1. marta nakon kratke i teške bolesti.

- Jako mi je teško. Mi smo se baš često čuli. Još kad sam ja počinjala s bendom u Novom Sadu, Saša je dolazio da me gleda. Nisam bila snimila ni prvu pesmu, a on me je bodrio da sam posebna i drugačija. Kad sam postala poznata, govorio je da Brena i ja imamo najlepša imena na estradi. Sad kad nema Saše, kao da je nestala estrada. Uvek je bio tu, stalno me je hvalio za sve - rekla je Rada za hrvatski radio "Ekstra FM" i ispričala kako je saznala da je Saša teško bolestan:

- Letos smo se čuli. Pevala sam u Hrvatskoj, pa Slovenija, Crna Gora i spavala sam nešto u kolima. Zvao me je na video-poziv i pitao kad dolazim u Beograd, pošto smo on i ja jako voleli automobile. O tome smo najviše pričali, koji auto vozi on, a koji ja. Rekao mi je da biram da li hoću beli ili crveni "ferari". Rekla sam da hoću beli, crvenim sam se već vozila. Bukvalno je prošlo malo vremena i ja čujem da se razboleo.

Pevačica je ispričala da su se poslednji put čuli dva dana pre njegove smrti.

- Pisala sam mu i pitala ga da li je to istina ili neki trač. Napisao mi je: "Istina je, Daro!" Ja sam samo rekla: "Joj!" Posle smo se se čuli svaki drugi-treći dan jer nisam htela da mu dosađujem. Bilo je faza: "Držim se, borim se, dobro je", a dva-tri dana pred smrt sam mu napisala da mislim na njega svaki dan i kako je. Napisao mi je: "Loše sam, Daki, ali se borim!" Rekla sam mu da je on moj Sale i da će on to izgurati jer je moj borac. Kad sam čula da je preminuo, nije mi bilo dobro, kuvalo mi je u želucu non-stop. Svi smo mislili da će se izvući. Na sahrani mi je isto bilo jako loše - rekla je Dara.

Podsetimo, osnivač i kreativni direktor "Grand produkcije", Saša Popović, umro je 1. marta u 71. godini, nakon teške bolesti.

On se poslednjih meseci lečio na klinici u Parizu, gde je i preminuo, a njegova supruga Suzana, ćerka Aleksandra i posinak Danijel bili su uz njega i u poslednjim trenucima života.

Na večni počinak ispraćen je 6. marta 2025. godine, na Novom bežanijskom groblju.

Autor: Nikola Žugić