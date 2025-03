Priča se i dalje o njenoj lepoti, a već 30 godina mu je VERNA: Žena Saše Đorđevića je jedna od NAJLEPŠIH SRPKINJA! Evo kako izgleda SEKA (FOTO)

Proslavljeni košarkaš i trener Aleksandar Saša Đorđević, trudi se da čuva privatni život daleko od očiju javnosti, a njegova životna saputnica već tri decenije je lepa supruga Seka, koja važi za jednu od najlepših srpkinja.

Ipak, ona ne voli da se pojavljuje u javnosti, osim kada prilika to od nje zahteva i tada ipak odluči da svom suprugu pruži podršku da li na terenu, ili na nekoj manifestaciji.

Popularni sportista i Seka su u braku 30 godina i imaju dve ćerke, Tesu i Taru, a upoznali su se preko zajedničkog prijatelja - Saletovog kolege Nebojše Ilića, koji je Sekin školski drug.

- Često sam dolazio sa društvom u kafić na Vračaru, gde sam jedne večeri video divnu i zgodnu devojku. Prijatelji su mi kazali da joj je nadimak Seka i, pošto smo razmenili poglede i osmehe, upoznali smo se. Zaljubio sam se u nju i teško su mi padale pripreme sa Partizanom i reprezentacijom - priznao je svojevremeno Đorđević.

- Decu učimo poštovanju, lepom ponašanju, da znaju da se druže sa svima, da budu nasmejane i uvek imaju lepu reč, da saslušaju, budu poslušne i, naravno, da imaju svoj stav - izjavio je svojevremeno slavni sportista, koji porodicu ne eksponira javno.

Naslednice popularnog para izuzetno su talentovane, kako za sport, tako i za umetnost i za strane jezike.

- Tara je počela da igra košarku, ali joj možda više prijaju tenis i plivanje, a dobra je i skijašica. Verujem da će Tesi košarka biti sport broj jedan. Još je mala, ali i ona već odlično skija. Obe lepo crtaju i odlično im idu jezici. Vole se, mada se ponekad i svađaju. Po karakteru su sasvim drugačije. Tesa je neviđeni borac, mora sve da vidi, voli da je u centru pažnje i vrlo je prodorna. Za razliku od nje, starija je stidljiva - ispričao je Saša jednom prilikom.

Porodica je za njega na prvom mestu, a poslovne i privatne obaveze godinama uspešno usklađuje.

