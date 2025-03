NISAM REKLA RODITELJIMA DA PATIM, DOŠLO JE DO KRAJA...Iskrena ispovest Aleksandre Mladenović o ljubavi, bez dlake na jeziku progovorila o svemu!

Iako se Aleksandra Mladenović može pohvaliti veoma uspešnom karijerom o kojoj mnogi sanjaju, na ljubavnom planu joj baš i ne cvetaju ruže.

O svom ljubavnom životu, brodolomima i osećanjima sada je Aleksandra Mladenović otvoreno govorila.

-Smatram da sam propustila svoje detinjstvo i po tome sam shvatila zašto ja imam ljubavnih problema. U tome sam našla caku. Ja sam morala brzo da odrastem i da sazrim na poslovnom na nivou, ali dete u meni je ostalo kad je u pitanju ljubav. To dete traži ljubav, sreću, pažnju i mir od partnera. Partneri koji dođu u moj život vide ozbiljnu Aleksandru, sa stavom- objasnila je pevačica za Grand i istakla da uprkos zrelosti i godinama u njoj i dalje čuči nežna devojčica.

-Ja se nisam igrala s lutkama, te neke stvari nisam imala. Ostala sam devojčica kojoj treba ljubav i pažnja. To što sam ja poslovno odgovorna i jaka psihički, u ljubavnom smislu sam podbacila jer nisam sazrela i sad radim na tome- dodala je Aleksandra.

"Kad raskinem vezu ja ne kažem mami i tati da patim"

-Ranije sam bila jako ranjiva, povređena, tužna, sve sam nekako teško podnosila i nosila sama sve na svojim leđima. Bilo mi je žao da opterećujem svoje roditelje 300 kilometara od mene. Kad raskinem vezu ja mami i tati ne kažem da patim, isplačem se i u fazonu sam da će sve to da prođe. Sve se to nagomilalo i tako je došlo do nekog kraja gde sam rekla da ne želim to više, da moram da se posvetim sebi i da naučim da uživam u malim stvarima. Ja do skoro nisam znala da uživam- priznala je pevačica za Grand.