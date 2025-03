UVREDIO ME JE, SAD JE, HVALA BOGU, DALEKO: Petar Grašo šokirao priznanjem o odnosu sa tastom Tončijem Huljićem

Grašo je ispričao i zanimljivu anegdotu o svojoj prijateljici i koleginici Nini Badrić, koja mu je grepškom poslala intimnu poruku namenjenu prijateljici, a otkrio je i da je njegova muzička srodna duša tast i saradnik Tonči Huljić.

Pevač Petar Grašo sinoć je održao koncert u Centru "Sava" u Beogradu u okviru turneje "Volim i postojim". On je nakon koncerta sa predstavnicima medija, među kojima je bio i Informer, podelio utiske.

- Nisam fejk, osećam ono što radim, na ovom koncertu sam se u svom stilu osvrnuo na pojedine strane izvođače koji zapravo često i ne znaju gde sviraju, a vole publiku najviše. Živim život muzičara kako sam sanjao, izađem na binu pred nasmejane ljude koji sve pesme pevaju od početka do kraja, naravno da su pesme: "Ako te pitaju", "Utorak", "Hej dušo ko nam brani" i "Trebam nekoga" one koje su ljudima najviše ušle pod kožu - rekao je Grašo.

Njegova supruga Hana muzički je obrazovanija od njega jer je magistar kompozicije, ali voli njegove pesme.

- Mi imamo naše zajedničke večeri kad uz koju čašu vina ja sednem za klavir pa sviram pesme koje volimo oboje. Hana je večeras bila na koncertu, a bio je i naš sin od četiri meseca Toni. To je njegovo prvo putovanje, ćerkica ima dve godine ona je već prekaljeni putnik. Uživamo svi zajedno sutra nas čeka šetnja po Beogradu. Supruga mi je rekla da je bio dobar koncert - kaže Petar.

Po sopstvenom priznanju nikada nije bio čovek koji se trudi da ima pratioce na Instagramu.

- Moj Instagram je dosadan, to su samo pesme i ljudi koji pevaju. Nećete me videti u Dubaiju ispod tuša ili kako pijem kaficu u Parizu. Moj Instagram je veoma glupav, jer ja ne želim da bude drugačiji želim ljudima da dam muziku, a ne da ih mađijam sa mojim modenskim životom kojeg ni nema, jer živim normalan život jer sam tako vaspitan - iskren je Grašo.

Pre osam godina snimio je pesmu "Srce za vodiča", a u tom spotu bila je njegova supruga Hana, na pitanje da li je tada mogao da zamisli da će to biti njihova pesma Petar kaže:

- Pa to je bilo pre osam godina, nisam je ni video tada na tom snimanju. Kod nas se sve to odvilo puno kasnije. Ona je bila gost na toj pesmi jer je pevala original u jednom mjuziklu. Eto šta je lepota života, ta pesma je kasnije postala naša himna, iako nije bila pesma uz koju smo prvi put zaplesali - otkrio je Petar.

- Tonči je večeras daleko hvala Bogu! Šalim se, on je u Splitu. Posti pred Uskrs odlučio je da ne pije vino i da ne puši i nikome nije dobro ni njemu ni nama oko njega. Jedva čekamo da se vrati porocima i bude normalan. Pre dva dana mi je bio rođendan od njega sam dobio dve tri uvrede i to je dobro znači da me voli i dalje - našalio se Grašo.

Autor: M.K.