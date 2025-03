OČEKIVALA SAM DA ME ZAPROSI! Sandra Afrika progovorila o vezi sa Mikišom: Ne možeš s nekim da se zabavljaš 300 godina, a da se ne dešava ništa...

Ona je otkrila kako bez njega ne bi bila ovo što danas jeste, kao i da je on zaslužan za njen uspeh.

Pevačica Sandra Afrika svoj ljubavni život ne skriva od javnosti, pa je tako poznato da je bila u vezi sa dugogodišnjim menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom. Ona je sada otkrila kako bez njega ne bi bila ovo što danas jeste, kao i da je on zaslužan za njen uspeh.

- Moja karijera je krenula na nagovor mog tadašnjeg dečka, a sadašnjeg menadžera. Tada sam bila jako mlada, imala sam svega 17, 18 godina. Nas dvoje nismo zadnjih sedam godina u vezi ali ništa se nije vratilo. Neke stvari prođu, ja sam sa njim krenula jako mlada i negde su nam se na kraju putevi razišli. Mi smo 10 godina bili zajedno, posle sam ja krenula da razmišljam skroz drugačije. On je bio sav u poslu, dosta stariji od mene. Nismo imali decu, ali bi sve to možda bilo bolje da smo imali neko dete i možda bi se to održalo.

Ipak njihova ljubav nije opstala, a otkrila je i kako se osećala kada je nakon sedam godina zabavljanja Mikiša nije zaprosio:

- Ne možeš ti sa nekim da se zabavljaš 300 godina, a da se ne dešava ništa. To mi je najduža veza, negde sam i očekivala da će me zaprositi, ali nije to uradio. Kod njega se to podrazumevalo, 10 godina smo zajedno i ja sam njegova žena. On na to gleda malo drugačije. Ja mu to nikada nisam zamerila i nemam šta, da je suđeno bilo bi. Neki ljudi dolaze u tvoj život sa razlogom, ne znam šta bi bilo da nije bilo njega - zaključila je Afrika.

Autor: M.K.