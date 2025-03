ULAZI U GODINE KAD POSTAJE KAO DETE! Nikolija progovorila o zdravlju majke Vesne: Počinje da me se plaši, to je dobro...

Vesna Zmijanac pre gotovo dve godine operisana je u Kliničkom centru Srbije, kada joj je ugrađen bajpas. Njena ćerka Nikolija Jovanović sada otkriva da li je folk pevačica bila disciplinovana kada su saveti oko mirovanja u pitanju i kako je prošla kroz ceo proces.

Nikolija Jovanović o bolesti mame Vesne Zmijanac ne govori često. Vesni je u aprilu 2023. ugrađen bajpas, ali se muzička diva posle nekoliko meseci oporavka na svom imanju na Bukulji, vratila na scenu. Iako je neko vreme pokušavala da mamu ubedi da uspori i manje se angažuje, u jednom trenutku je odustala, jer je shvatila da su Vesni nastupi potrebni.

‒ To je i održava. Mislila sam da smanji intenzitet nastupa, da uspori posle ugradnje bajpasa, ali sam u jednom momentu digla ruke jer sam shvatila da su joj nastupi potrebni. Fenomenalno je kad volite ono čime se bavite - rekla je Nikolija.O tome da li je spremna da prihvati savete, Nikolija govori bez zadrške.‒ Sluša me, polako ulazi u godine kad postaje kao dete, pa počinje pomalo i da me se plaši, što je dobro. Menjamo odnose - rekla je Nikolija za Gloriju.Na pitanje da li je bilo teško da odrasta uz poznatu mamu, pevaćica tvrdi da nikada to nije nosila kao breme, jer gotovo niko nije o tome ni pričao.

‒ Za mene je ona moja mama. Odrastala sam u drugačije vreme, nije bilo društvenih mreža, a muziku koju je ona izvodila deca nisu slušala. Uopšte nisam imala osećaj da je poznata, nije mi bilo jasno šta to uopšte znač - zaključila je Nikolija.

Vesna Zmijanac otkrila zbog čega se stalno svađala sa ćerkom

Pevačica Vesna Zmijanac kaže da je ćerki Nikoliji Jovanović stalno pričala da je uslov za to da joj dozvoli da se bavi drugim stvarima to da završi fakultet, te su se oko toga često raspravljale.

Kako je naime, Nikolija često bila buntovna, upadala je u rasprave sa majkom zbog raznih stvari, a pored rasprave oko fakulteta bilo je i onih koje se tiču pesama.

Autor: M.K.