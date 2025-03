UZ NJU JE ODRASTAO I IBRAHIMOVIĆ: Niko ne veruje koliko Nada Topčagić ima godina, da ste se kladili, izgubili biste

Nada Topčagić, uvek vesela i spremna za dobar provod i slavlje. Mladolika, specifičnog stajlinga po kojem je prepoznatljiva, mnoge je iznenadila kada je rekla koliko ima godina.

Nada Topčagić ima višedecenijsku karijeru, a i pored toga ljudi se začude kada pogledaju njena dokumenta.

U ličnoj karti pevačice stoji da je rođena 03. jula 1953. godine, što znači da će za nepuna četiri meseca napuniti 72. godine.

I Zlatan Ibrahimović odrastao uz nju

Pesma Nade Topčagić "Jutro je" proslavila se u svet zahvaljujući fudbaleru Zlatanu Ibrahimoviću. I dok mnogi znaju da mu je pevačica bila gošća na rođendanu, da joj je fudbaler poklonio automobil, kao i to da je festival San Remo otvorio njenom pesmom, ono što nije poznato javnosti jeste da se pevačica družila sa njegovim roditeljima.

Pevačica je nedavno ispričala kako je bila u gostima kod Ibrahimovića.

- Ja sam to dete upoznala kad je imao 12 ili 13 godina. Bila sam na ručku kod njegovog oca. Sve se dogodilo tokom moje turneje u Švedskoj, pa je taj menadžer koji je ugovarao nama poslove pozvao mene i supruga na ručak kod Ibrahimovića. Čovek nas ugostio fino, i tada se pojavio on. Zlatan je bio štrkljav onako, visok. Kažu mi da je talenat za fudbal, ali ja i suprug nepoverljivi. Igrao je tu za jedan klub u blizini Malmea. Nije mi delovalo da će za 15 godina postati bog sporta i fudbala. Posle mi ovaj menadžer govorio: "Vidiš, a bili ste nepoverljivi." Svakako, mnogo mi je drago jer su to divni ljudi - ispričala je Nada.

Autor: M.K.