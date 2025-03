BOLJE DA ME JE UBIO, NEGO ŠTO JE TO REKAO: Nada Obrić nikad iskrenija, ludo ga volela, ali se razvela...

Poznato je da pevačica Nada Obrić iza sebe ima dva braka i turbulenta ljubavni život, a sada je otkrila zbog čega se razvela od prvog supruga.

Nada Obrić je punih 16 godina pokušavala je da sačuva brak, ali nije uspela.

- Imala sam sjajnog prvog muža koji je otac moje dece. Sa njim sam sjajno živela, baš je bio dobar čovek, saradnik, prijatelj, otac pre svega. Sve je to bilo u redu, ali smo po temperamentu bili sever i jug. On je išao na jako odgovoran posao, kada dođe kući, ruča, prilegne da odmori. Odgleda dnevnik, mora da spava jer sledeće jutro opet ide na posao... Ja mislim da celu Evropu mogu da nosim na rukama, svet. Šta god ja kažem da ćemo da uradimo, on kaže ne može, nije to dobro, ajde sutra ćemo. Meni kad neko kaže sutra ćemo, bolje da me ubije. Možeš da kažeš neću, da znam na čemu sam - rekla je Nada i dodala:

- To je razlog što smo se razveli, ali smo ostali u dobrim odnosima do njegovog poslednjeg dana. I danas žalim što je umro.

