Čudno mi je što joj prelazi preko svega: Bebičina majka zgrožena Teodorom, evo šta kaže posle novih skandala NEVERNE SNAJE!

Emotivna veza Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice ponovo je na klimavim nogama zbog njenog nedoličnog ponašanja u "Eliti".

Naime, posle vrelog plesa sa Borislavom Terzićem Terzom, koji ju je čak poljubio u usta, usledio je raskid Teodore i Bebice, a ubrzo je došlo do novog pomirenja, zbog čega su Macanovića osudili brojni cimeri, budući da im nije jasno zbog čega joj ponovo, po ko zna koji put, prelazi preko javnih poniženja.

Terza nije odustao, te se i dalje otvoreno nabacuje zauzetoj Tedori i ističe da između njih "gori sve", te da jedva čeka da izađu iz rijalitija kako bi nastavili svoju romansu.

Tim povodom kontaktirali smo Slavicu Macanović, Nenadovu majku, koja nije bila raspoložena da komentariše turbulencije na sinovljevom ljubavnom planu.

- Vi znate da ja ne želim da komentarišem uopšte, svoj komentar ću dati na kraju. On zna moje mišljenje o svemu tome, tako da... Ja ne želim to što se dešava da komentarišem uopšte - ljubazno priča Slavica, iz čijih se odgovora naslućuje da o Teodori i njenim postupcima nema nimalo lepo mišljenje.

- Da li biste vi podržali sve ono?! Dovoljno ste pametni, nemam šta više da vam pričam - objasnila je Slavica Macanović, koja se i sama pita gde je granica tolerancije koju njen sin ne želi da pređe.

- To mi je jako čudno, što trpi sve to i prelazi preko svega. Volela bih da ste me pozvali nekim lepšim povodom, ali... - bilo je sve što nam je rekla u kratkom razgovoru.

Ovim povodom se juče za naš portal oglasila i Slavica Delić, Teodorina majka.

- Odmah ću reći da Tea nikakve namere tog tipa, Terza joj se ne sviđa, imaju tu energiju da na žurci igraju i zezaju se. Ovaj debil Nenad, niti zna da igra, niti da uživa u muzici. On je smara i plus joj ne dozvoljava da ona bude ono što u suštini i jeste. Zato je i došlo do svađe, jer joj sve brani, jer je neopevani psihopata i zlotvor. Iz inata je otišla da igra sa Terzićem i ništa više od toga ne voli ona fićfiriće kao što je Terzić - rekla nam je Slavica.

Autor: Darko Tanasijević