Morala sam da ga preklinjem da... Kija Kockar ponovo udarila na Slobu Radanovića i javno ga raskrinkala, pa priznala da ima novog dečka!

Kristina Kija Kockar imala je javni krah braka sa bivšim suprugom, pevačem Slobom Radanovićem.

Kija Kockar ušla je u rijaliti "Zadruga 1" nakon Slobine javne prevare sa Lunom Đogani, suočila se sa tadašnjim suprugom i njegovom ljubavnicom i odnela pobedu.

Nakon rijalitija, Kija i Sloba su se razveli, a rijaliti pobednica, posle više od šest godina od razvoda, ponovo je imala komentar na događaj iz svog života.

- Ovo bi trebalo normalizovati... Morala sam da preklinjem da potpiše papire i da uplati crkvi doprinos, za razvod od mene. Jer on nije hteo da dođe - napisala je nedavno na Tviteru Kockar.

Kija Kockar progovorila je i o sadašnjem dečku:

- On hoće da me ženi, ali ja smatram da je još rano. Mislim da treba da uživamo, ne kažem da nećemo uživati ovako, ali smatram da treba i ja da vidim gde ću i šta ću. Rekla sam da ne moram da stanem na taj ludi kamen, a pošto on nije, pretpostavljam da on to želi - rekla je Kija, pa dodala da njenog novog dečka njeni najbliži jako vole.

- Baba ga obožava, baka Mara je napunila 91 godinu i dobila je buket od njega - istakla je Kija bila za "Premijeru, vikend specijal".

Kija Kockar, podsetimo, neretko iznosi najveću intimu u javnost. Jednom prilikom je tako otkrila detalje o kojima dosad nikad nije pričala javno.

- Najčudnije mesto gde sam imala intimni odnos? Nema veze što je mama u publici, gledaće i baba... Koncert 50 Centa ili Snup Doga, ne mogu da se setim koji je bio, to je bilo u Beogradu. U Pioniru, čini mi se... - rekla je Kija prvo.

- Nije to bilo u toaletu, ne, već iza tribina. Nećeš da me pitaš sa kim? Neću da kažem, ipak, 'ajde... Ne znate ga! Bivši dečko - dodala je u emisiji "Amidži šou", koja je tad emitovana.

Autor: N.P.