MAMA JE HAJDUK: Košarkašica dve decenije bila u zatvoru, a evo kako je sinu objasnila šta su ona i njegov otac radili u mladosti

Bivša članica kriminaline grupe "Pink panter" i bivša košarkašica Olivera Ćirković govorila je o odnosu sa sinom Nikolom kojem je morala da objasni da njegovi roditelji imaju kriminalnu prošlost.

Olivera Ćirković je u zatvoru provela 21 godinu, a njen suprug 13, a kako kaže, povrh svega je uspela sinu da objasni da ne krene tim stopama i da je kriminal loš.

- Ceo život zna, od rođenja moje dete zna da njegov otac i ja činimo to što činimo, s tim da smo specifični ljudi kako se nismo svađali i čupali za kosu, a razvodili smo se. To mnogo teško ide, uglavnom idu neke prepirke, neke smicalice... - objasnila je ona tada i dodala da je sinu objašnjavala da je kriminal loš.

- Moje dete nije raslo uz kult „Živeli kriminalci" i da je dobro baviti se kriminalom. Ja sam to odvojila, kao neka dva paralelna sveta nekako, ne znam kako sam to uspela. Da, mama to radi, donosi neku robu i ne objašnjavam da je to ružni prljavi kriminalac koji donosi nego da je to mama. Mama je „hajduk", jer ti donosi to zlato. Evo ti zlato na stolu, evo ti bunde. Sećam se, kad je imao nekoliko godina, pravili smo tobogan od bundi i on se kliza niz kradene bunde - ispričala je za Grand.

Podsetimo, Oliverin sin Nikola je bio u dvogodišnjoj vezi sa pevačicom Angelinom koja je za njega imala samo lepe reči.



Autor: N.B.