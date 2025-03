Svetlana Ceca Ražnatović nastupila je sinoć u Novoj Gorici, a po povratku u Srbiju naša ekipa ju je srela na beogradskom aerodromu.

Ceca se zadovoljna vratila sa spektakularnog koncerta, a utiske je sumirala pred našim kamerama.

- Sezona je završena u Sloveniji, sada kreće letnja... Bilo je odlično, fenomenalna atmosfera, bilo je emotivno i mnogo publike - sa osmehom na licu nam je rekla Ceca.

Sutra se nastavlja snimanje "Zvezda Granda" nakon smrti kreativnog direktora Saše Popovića, a pevačica koja je ujedno i dugogodišnji član žirija istakla je da veruje da će sve proći besprekorno.

- Sutra se nastavlja snimanje "Zvezda Granda" i do sada smo radili bez Saleta, to je uigrani tim, samo nastavljamo tamo gde smo stali - poručila nam je Ceca, a na pitanje da li je spremna kroz osmeh dobacila:

- Naravno, rođena spremna.

Folk divi je u jednom trenutku prišla devojčica koja je njen fan, a od uzbuđenja je počela da plače kada joj je potrčala u zagrljaj. Ceca ju je zagrlila i fotografisala se sa njom, a potom je sela u automobil i otišla u porodičnu vilu na Dedinju.

Podsetimo, Ceca je nedavno otkrila kako je dovela liniju do savršenstva.

- Dovela sam svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, lekova, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. Sa tim se ne treba igrati jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno - objasnila je Ceca Ražnatović i otkrila u čemu je caka.

- Jednostavno odlučila sam da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je. Meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to - dodala je Ražnatovićeva.



Autor: N.B.