Dva puta je bežala od kuće: Našu glumicu na silu udali sa 14 godina, trpela je batine, a zaštitio je jedan kolega

Žanka Stokić je bila je jedna od najpoznatijih jugoslovenskih pevačica krajem 20. veka. Ona je oduvek volela muziku, a njen talenat je bio brzo prepoznat, pa je već u mladosti počela nastupati u lokalnim restoranima i kafanama. Iako je njen početak bio skroman, njeno ime uskoro je postalo poznato širom Jugoslavije.

Žanka Stokić je, tokom svoje karijere, ostvarila mnoge velike hitove koji su je učinili ne samo legendom narodne muzike, već i ikonom kafanskog života. Neke od najpoznatijih pesama su „Sve ove godine“, „Jutros mi je ružan dan“, „Poželeh te“, i mnoge druge. Njena interpretacija bila je emotivna i snažna, te je lako osvajala srca publike.

Kao što je to često slučaj sa velikim umetnicima, život Žanke Stokić nije bio jednostavan. Njena ljubavna priča bila je turbulentna, a mnogi su smatrali da je njen ljubavni život bio ispunjen žrtvama i nesrećama.

Posebno se pamti njena velika ljubav prema svom prvom mužu, sa kojim je bila u braku do njegove tragične smrti. Kroz godine je imala nekoliko ljubavnih veza, ali nijedna nije imala isti značaj kao ta prva, koja je obeležila njen život.

U to vreme bilo je normalno da roditelji ugovaraju još maloletnim devojčicama brak, pa je tako i Žanka sa četrnaest godina bila udata za jednog zaječarskog abadžiju.

Kako je taj čovek bio mnogo stariji od nje Žanka je odlučila da pobegne sa pozorišnom trupom Ljubomira Rajačića Čupe, a koliko je to silno želela govori i činjenica da je pristala da radi sve. Njen posao tada je bio da pere veš i ona je to prihvatila.

Ipak, njen tadašnji muž nije sedeo skrštenih ruku, već je uspeo da je batinama vrati kući. Žanka se ni tada nije predavala, već je prvu sledeću priliku iskoristila da ponovo pobegne, a ovog puta sudbina je za nju imala drugačije planove.

Kada je njen muž ponovo došao da je traži u Žanku je uzeo u zaštitu glumac Aca Gavrilović, koji je kasnije postao njena velika ljubav. Njih dvoje su odlučili da napuste putujuću družinu i uputili su se u Kragujevac, pristupivši pozorišnoj grupi Dimitrija Nišlića, koji je Živanu uputio u osnovne tajne glumačkog umeća.

Autor: N.B.