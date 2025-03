Govorili su mi da sam prvi papučar reprezentacije: Naš košarkaš nije krio koliko je zaljubljen u svoju suprugu, otkrio detalje njihove ljubavne priče

Više od dve decenije traje romantična priča košarkaša Dejana Tomaševića koju nije poljuljalo ni saznanje da njegova supruga boluje od neizlečive bolesti. Njih dvoje imaju troje zajedničke dece, a sa njima je i Jelenin sin iz prethodnog braka.

Emotivna priča košarkaša Dejana Tomaševića i supruge Jelene počela je pre dve decenije. Kako često ume da ispriča, kada je ugledao Jelenu, sportisti je odmah bilo jasno da je njegova izabranica ona prava i da želi sa njom da provede ostatak života. Venčali su se 24. maja 1998. godine bez medijske pompe. Živeli su u zemljama gde je Dejana vodila košarka, a poslednjih deset godina uživaju u Srbiji, gde je, kako kažu, i najlepše slaviti velike praznike, uz porodicu i prijatelje.

Par ne osporava da je bilo i manje lepih trenutaka, tokom provedenih godina, ali ističu da su im uspesi bili još lepši, jer su ih zajedno delili. Sa troje dece, Manjom, Miom i Matijom, kao i Jeleninim sinom iz prethodnog braka Marinkom, prošli su kroz razne izazove koje im je život priredio. Ogromna ljubav, istrajnost i poštovanje su im pomogli da prevaziđu poteškoće na koje danas gledaju kao na vredne lekcije. Ljubavni par se tokom godina zajedničkog života našao i pred novim izazovom, novom životnom etapom, u kojoj je glavni akter bila Jelena. Uz ogromnu podršku muža, ali i ostatka porodice, Jelena je uspela da prebrodi ozbiljne zdravstvene probleme. Znanje iz oblasti prirodne medicine pomoglo joj je da reši zdravstvene probleme, ali i upiše fakultet i postane doktor nauka prirodnih nauka.

Njihovu ljubav bolest je samo učvrstila i borba da sve bude kako treba.

Vaspitanje dece im je primarno, iako se njima mnogo više bavila Jelena dok se Dejan profesionalno bavio sportom.

- Nije bilo lako odgajati decu i brinuti o svemu dok je Dejan aktivno igrao. Sada je drugačija situacija. Imam punu podršku Dejana i dece, koja su sada samostalna i dosta toga mogu sami da urade. Dejan nije bio tu kad sam se porađala sa drugim detetom, našim prvim zajedničkim. To je bilo za vreme bombardovanja i bilo mi je mnogo teško tada. Međutim, on je našao čudotvorne puteve i došao, pa je ujutru bio pored mog kreveta kad sam se probudila. U teškim mometima za mene je bio tu, nije me ostavljao samu. Kada sam rađala dvoje najmlađe dece, Dejan je bio na porođaju i držao me za ruku - zadovoljno je Jelena rekla jednom prilikom za “Blic”.

Dejan nikada nije krio svoju ljubav prema Jeleni što nam dokazuju i priče njegovih saigrača da je Tomašević toliko bio zaljubljen da kada ode da igra u stranu zemlju, drži mobilni telefon na grudima i strpljivo čeka kada će njegova supruga da ga pozove.

- Nije to baš bilo tako, to su mene moji drugari iz reprezentacije zavitlavali, govorili su da sam prvi papučić reprezentacije. Tu nema ničeg lošeg, neizmerno volim Jelenu i siguran sam da ona još više voli mene. Da sam zaista srećan, jesam i hvala joj za sve lepe trenutke. Hvala joj što me trpi. Način života koji vode sportisti nije lak, ne možemo da biramo zemlju i grad gde želimo da idemo. U tim nekim trenucima ja odlazim sa ekipom, a ona ostaje sama u nekom nepoznatom gradu gde ne poznaje jezik. Sećam se, odlazak u Vitoriju, mi do samog porođaja nismo imali doktora. To su sve bili stresni trenuci, sreća pa smo imali mogućnosti i sreću gde želimo da živimo, u koje škole želimo da upišemo decu. Ima tu teških trenutaka koje treba istrpeti - kaže bivši generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije za domaće medije.

Košarkaš je sa lepšom polovinom želeo peto dete, ali Jelena nije bila istog razmišljanja.

- Veoma sam želeo da imamo petoro dece i time zaokružimo lepu porodičnu priču. Nažalost, dok sam ja tražio Jelena nije htela, a sada sam se i ja predao.



