U poslednje vreme uživam: Dea Đurđević otkrila kako provodi dane nakon raskida sa Mladenom, priznala šta je promenila u svom životu

U Premijeru Vikend specijal se uključio voditelj i reporter Nemanja Vujičić koji je razgovarao sa voditeljkom jutranjeg programa Televizije Pink.

Naime, Nemanja je razgovarao sa Deom Đurđević koju je na samom startu upitao da li se nešto dešava u njenom ljubavnom životu:

- Ništa se ne dešava, u zadnje vreme samo uživam, ne izlazim svako veče, ali izlazim, družim se i to je to, sve sam to radila, ali me vi sada u zadnje vreme pratite više nego ranije - rekla je Dea pa je otkrila šta joj je u životu najviše smetalo:

- Smetala su mi ograničenja, šta smem, šta ne smem, a sada sam shvatila da treba da radim sve što me čini srećnom, a i smršala sam.

- Danas treba svima da činiš dobro, ali sada sam rešila da sebe stavim na prvo mesto jer kada sam ja srećna, svi moraju da budu srećni. - rekla je Dea pa je otkrila:

- Postoji ljubav za ceo život, moji baka i deka su imali ljubav za ceo život, dok nas deka nije napustio oni su se držali za ruke.

Dea se osvrnula i na raskid sa Mladenom Mijatovićem:

- Svima je bilo čudno što smo mi raskinuli normalno, i svi misle da ja imam nekoga, ali nemam da znate, kada bude, javiću ne brinite.

Autor: N.B.