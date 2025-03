Pevanje je moj voz i ako nije svaka stanica moja: Olja Karleuša najavila povratak na muzičku scenu, a za svoju publiku spremila je pravo iznenađenje!

U Premijeru Vikend specijal se uključio voditelj i reporter Nemanja Vujičić koji je razgovarao sa poznatom pevačicom Oljom Karleušom.

Na samom početku razgovora sa Oljom, ona je svojoj vernoj publici otkrila da nakon pauze sprema nove spotove i pesme.

- Šta se dešava kod tebe, da počnemo sa 'žutim pitanjima' - započeo je razgvor Nemanja.

- To je bila moja hibernacija. Posle dužeg vremena sutra snimam pesmu za moju dušu, nešto što se meni sviđa, ne zanima me komercijala trenutno. Sutra je dan okrenut ka tome. Vratila sam se na scenu kroz nešto što se meni sviđa, to su bili moji kaveri. Posle toga sam uradila sa Acom Sofronijevićem kavere pesama koje ja volim, to sam nazvača 'Pesme za moju i za vašu dušu', nešto što ja volim da otpevam i naručim u kafani. Sutra kreće epoha novih pesama - rekla je Olja za emisiju 'Premijera - vikend specijal'.

- Ko te je motivisao da nastaviš dalje? Da li muž, dete ili ti sama ?- glasilo je sledeće pitanje za Olju, a ona nam otkriva:

- Motivisala me je Olja Karleuša. Bavila sam se i drugim profesijama, ali shvatila sam da je pevanje moj voz, i ako nije svaka stanica moja. Zvonio mi je telefon, zvali su me ljudi za nastupe i to se samo nizalo. Tako da i dalje postoje druge profesije kojima se bavim, ali pevanje- otkriva Olja.

- Šta kaže sin na tebe? - pitao je Nemanja.

- Mislim da je svaki sin ponosan na svoju majku, pa i moj na mene. Ponosna sam kada dođe na moj nastup, kada snimam pesmu. I ako ga to ne intersuje mnogom ipak sam ponosna kada je tu - rekla je Olja.

- Kako čuvaš ljubav? - glasilo je pitanje.

- Kao i sve što moraš da čuvaš, pa tako i ljubav. To je jedan ozbiljan trud, moraš da nadovežeš i puno kompromisa. Svakom čoveku je važna ljubav, podrška, bolje i lepše polovine - otkriva

- Jel si čitala naslove da si se odlučila da odeš svojim putem, a on svojim? - pitao je Nemanja.

- Ne da sam čitala naslove, nego su me zvali ljudi. Dešavalo se to u trenutku kada smo menjali naše stanište, i useljavali se. Vrlo brzo je to prošlo kao priča, ja sam žena koja transparentno priča o svemu, do nekih granica normale - rekla je Olja.

- Da li je bilo teških situacija životnih, a da si morala da se baviš javnim poslom? - pitao je Nemanja.

- Apsolutno. Bilo bi bezvezde da mi je uvek sve sijalo, bavim se ovim poslom 23 godine. Trudimo se samo da kada smo zdravi, da kažemo ovo sve ide svojim tokom, idemo dalje - otkriva Olja za 'Premijeru-vikend specijal'.

- Kako je stati na bivnu posle velike pauze?

- Prelepo, još lepše kada te zovu za datum nastupa, a ti kažeš da si već zauzet - završava Olja razgovor.

