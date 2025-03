Pevač Nemanja Nikolić do bakšiša koji je zaradio za jedno veče mogao je, kako kaže, da se kupi možda čak i nekretninu.

Iako je svojevremeno i bilo spekulacija o visini bakšiša njegovih kolega, Nemanja Nikolić je otkrio istinu i izneo detalje događaja koji je poprilino uticao na njegov džep.

- Čuo sam kada si rekao da si za jednu tezgu dobio bakšiš 60.000 evra – rekao je voditelj emisije "Zvezde Granda Specijal" Nemanji, a pevač je odgovorio:

- Bilo je više, ali to je bilo davno, pre 15 godina.

Ogovor je iznenadio sve u studiju, a voditelj je konstatovao da neko troši tu sumu desetak godina.

- Potrošio sam ja to odavno – priznao je Nemanja i dodao:

- Malo je degutantno pričati o novcu, ali ja sam to jednom priznao. To je bilo baš davno, desilo se u Crnoj Gori. Mi radimo, mi volimo naš posao i muzika je naša lubav, ali jedan od razloga zbog kojih to činimo je novac.

- Bakšiš nije neko moranje, to je individualna stvar. Ja nisam bakšiš terijer, nikada nisam jurio bakšiš da idem od stola do stola. Apsolutno nikada to nisam radio. Uvek je to bilo nešto spontano – priznao je Nemanja i opisao suituaciju kada je inkasirao tih 60.000 evra od onih koje je razgalio pesmom, ali i koji su imali poveću svotu novca kod sebe.

- To su bila dva gospodina koja su jednostavno u tom momentu bila vesela i dobro raspoložena. Jednostavno desilo se takvo veče i rado ga se sećam – naglasio je Nemanja.

Autor: Nikola Žugić