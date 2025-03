PEJI LEŽE NOVAC NA RAČUN IZ AMERIKE! Pazario kuću preko okeana i iznajmljuje je za ogromne pare: Obezbedio sam sebi...

Voditelj Zoran Pejić Peja vlasnik je luksuzne vile u Americi, u ojoj nema nameru da živi, pa je odlučio da je rentira.

Posle kupovine nekoliko nekretnina u Beogradu Zoran Pejić Peja je rešio da kupi i kuću preko okeana koja mu danas donosi dobar prihod.

Voditelj je za Grand otkrio kako je došao na ideju da uloži u biznis van Srbije.

– Preko prijatelja sam dobio preporuku za kupovinu nekretnine i otišao sa suprugom u Ameriku da je pogledamo i čim smo videli kuću, znali smo da je to to. Inače, imam dosta rodbine u Americi i to je još jedan od razloga zašto sam se odlučio za kupovinu nekretnine baš u Americi - rekao je Peja, pa nastavio:

– Odlučio sam se za Dalas jer sam kao mali voleo kaubojske filmove i svu atmosferu koju taj grad nudi - dodao je.

Iako je vila u odličnom stanju, voditelj je odlučio da je ipak renovira i pripremi je za prve stanare.

– Za sad nećemo živeti u Americi, već ćemo odlaziti s vremena na vreme, a kuću ćemo rentirati. Za razliku od Srbije, cena renta u Americi je mnogo veća, tako da sam s jedne strane osigurao svoju starost, ne moram da brinem o penziji – rekao je voditelj za Grand.

On tvrdi da je napravio pravi potez, budući da je zbog dugogodišnjeg rada na ugovor pitanje njegove penzije u Srbiji diskutabilno.

– Tokom nekoliko decenija rada na televiziji, gotovo nijedna kuća me nije prijavila, već sam uglavnom bio na ugovoru. Od kad sam došao u „Grand“ i dobio stalno zaposlenje, stekao sam mnoge beneficije, pa i da podignem kredit -rekao je Peja.

Voditelj nikad nije krio da je radeći svadbe odlično zarađivao, a novac se uvek trudio i da pametno uloži.

– Ja sam tamo godinama radio, mnogo sam para zaradio i kuće i stanove, sada imam sve zbog Pariza. Bilo je teško, ali jako lepo jer smo se družili- rekao je nedavno voditelj.

Autor: Nikola Žugić